Vorhang auf in Hiltensweiler für Bauerntheater erster Güte

- Sie haben Mut, die Spieler der Theatergruppe Hiltensweiler, zwei Wochen vor der Premiere die Schwäbische Zeitung zu einer Durchlaufprobe einzuladen. Die lief wie geschmiert, das Stück wird wohl ein Renner. Zehn Aufführungen von Beate Irmischs Komödie „Suche Mann für meine bessere Hälfte“ waren vorgesehen und sind bis auf Restplätze ausverkauft, daher hat die Gruppe einen Zusatztermin am 23. März um 14 Uhr eingeschoben. Während Corona haben sie ihren Weihnachtstermin über Bord geworfen und spielen seit dem Vorjahr mit Erfolg im März.

Balance gewahrt: derb, aber nie anstößig

Anders als viele Gruppen führen hier mehrere zusammen Regie, mit der bewährten Uschi Bucher im Mittelpunkt, die diesmal souffliert. Eigentlich jammerschade, denn damit fehlt einer der drei weiblichen Trümpfe. Doch nur Insider, die das Trio in Aktion erlebt haben, werden den Verlust bedauern, denn das Theater in Hiltensweiler lebt, und wie! Hier darf man wieder Bauerntheater erster Qualität erleben: derb, mit herrlich saftigen Sprüchen, aber nie anstößig. Man kann sich voll einlassen und genießen. Dass man ahnt, wie es ausgehen wird, schmälert keineswegs den Genuss. Hier kann man auf feinste Nuancen achten und sich freuen, wenn es so kommt, wie man es sich wünscht.

Kirchliche Trauung oder letzte Ölung

Seit einem Jahr ist die muntere Rosa (Patricia Heim) standesamtlich getraut, doch die kirchliche Trauung liegt in weiter Ferne, denn Jungbauer Max denkt viel eher an die Letzte Ölung - so überzeugt ist er von seinem nahen Tod. Da hilft’s auch nicht, wenn Gemeindeschwester Agathe (resolut Stephi Schreibmüller) mit der echten alten Arzttasche (klar, dass die Requisiten stimmen) trocken meint: „Für en Todkranke siehscht du no recht gsund aus.“

Den Viehhändler mit eigenen Waffen schlagen

Max zerfließt lieber in Selbstmitleid, und doch legt Sebastian Preuß die Figur nicht zu weinerlich an. Alle wirken sie echt: Vater Franz (Hubert Enzenmüller), der die Arbeit kaum noch schafft und den ein böses Missgeschick trifft, Tante Irmine (Kathi Spang), die sich zu gerne den Viehhändler Anton angeln möchte, obwohl beide nicht mehr so knackig sind. Auch wenn der Anton noch so treuherzig dreinschaut, hat er den Bauern schon oft übers Ohr gehauen, dafür wird er „mit eigenen Waffen geschlagen“. Da blickt der Herr Pfarrer (Uwe Waschulewski) schon mal verständnislos drein. Erst recht, wenn die ebenso wunderfitzige wie beschränkte Magd Bruni (köstlich Geli Hund) zu erklären sucht, was da läuft.

Kurzum: Die Spannung bleibt erhalten, es macht bis zum Schluss Spaß. So wünscht man sich Bauerntheater.

Aufführungen sind im Ritter-Arnold-Saal in Hiltensweiler vom 8. bis 24. März jeweils Freitag und Samstag 20 Uhr und Sonntag 18 Uhr, zusätzlich Mittwoch, 20. März um 20 Uhr sowie Samstag, 9. und 23. März um 14 Uhr.