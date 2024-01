Theatergruppe Hiltensweiler präsentiert ab März ihr neues Stück

Ab dem 8. März dürfen sich Theaterfreunde auf das Stück „Suche Mann für meine bessere Hälfte“ freuen, das die Laienschauspieler der Theatergruppe Hiltensweiler auf die Bühne bringen. Das humorvolle Stück von Autorin Autorin Beate Irmisch erzählt die Geschichte eines Hypochonders namens Max Prossel, der sich aufgrund eines Missverständnisses für sterbenskrank hält.

Daraufhin terrorisiert er seine häusliche Umgebung und versucht, Vorkehrungen für die Zeit nach seinem Ableben zu treffen. Dabei ergeben sich zwangsweise so einige groteske und irrwitzige Situationen. Das Stück umfasst drei Akte, die Spieldauer beträgt rund 120 Minuten. Der Erlös der öffentlichen Samstagmittag-Vorstellung am 9. März um 14 Uhr kommt auch in diesem Jahr wieder der örtlichen Kirchengemeinde zu Gute.

Die Aufführungszeiten im Ritter-Arnold-Saal in Hiltensweiler sind: Freitag, 8. März, 20 Uhr, Samstag, 9. März, 14 und 20 Uhr, Sonntag, 10. März, 18 Uhr, Freitag 15. März, 20 Uhr, Samstag, 16. März, 20 Uhr, Sonntag, 17. März, 18 Uhr, Mittwoch, 20. März, 20. Uhr, Freitag, 22. März, 20 Uhr, Samstag, 23. März, 20 Uhr sowie Sonntag, 24. März, 18 Uhr.

Vorverkauf