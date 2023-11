Seit September hat der Kindergarten St. Josef in Hiltensweiler eine weitere Gruppe. Im Beisein von Vertretern der Trägerschaft, Stadtverwaltung, Kirche und Kindergarten ist diese nun feierlich eingeweiht worden ‐ rund vier Jahre, nachdem die Idee zum ersten Mal aufgekommen ist.

„Hiltensweiler, Rattenweiler, Muttelsee, wir alle wohnen hier, juchee“, singen die Kinder der neu installierten Gruppe. Strophe für Strophe folgen weitere Dörfer und Weiler. Das Einzugsgebiet des Kindergartens ist groß. Und die Zahl der Kinder wuchs in den vergangenen Jahren.

Kapazitätsgrenze war schon 2020 erreicht

Bereits 2020 erreichte der Kindergarten seine Kapazitätsgrenze. Es konnten keine Kinder aufgenommen werden. Leitung und Elternbeirat wandten sich mit der Bitte, eine neue Kindergartengruppe einzurichten, an die Stadt. Damals wurde der Antrag abgelehnt und die Kinder in alternativen Einrichtungen untergebracht. Doch die Option der Erweiterung fand Eingang in die Kindergarten-Bedarfsplanung der Stadt.

In Hiltensweiler feilte das Team um Leiterin Andrea Wölfle weiterhin an der Idee. Bauliche Maßnahmen waren bei dem ehemaligen Schulhaus nicht notwendig, ein Raum in ausreichender Größe für die neue Gruppe verfügbar. Lediglich das Inventar müsste auf die neue Gruppe angepasst werden. Und das Team entschloss sich, tradierte Gruppenstrukturen aufzubrechen und neu anzupassen.

In Rekordzeit eingerichtet

Während die Überlegungen im Kindergarten St. Josef immer konkreter wurden, stieg die Zahl der Kinder mit Betreuungsanspruch im Tettnanger Hinterland weiter an. Auch der benachbarte Kindergarten in Laimnau erreichte seine Grenzen. Im März diesen Jahres wandten sich Eltern, Leitung und Unterstützer erneut an die Stadt. Das Ergebnis: Die Verwaltung bewilligte die Erweiterung um eine Gruppe.

In enger Zusammenarbeit von Kindergarten, Trägerschaft und Stadtverwaltung wurde die Idee schließlich in wenigen Monaten realisiert. „Es war Rekordzeit, wie man in Tettnang diese neue Gruppe eingerichtet hat“, fasst Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele zusammen.

Nicht alle Kinder hätten Platz bekommen

Der Kindergarten wurde fünfgruppig. Seit September besteht im St. Josef damit nun die „Adlergruppe“, die als Gruppe für die Vorschulkinder angedacht ist. Sie ist ausgelegt für zwölf Kinder und wird momentan von elf besucht. „Es war auch für uns sehr spannend, bis das alles so ins Rollen gekommen ist“, sagt Kindergartenleitung Andrea Wölfle. „Aber inzwischen sind wir ganz gut drin.“

„Gut drin“ in einem Alltag mit der neuen Gruppe, neuen Mitarbeitern, mehr Kindern, mehr Verantwortung und mehr Arbeit. Doch die Freude überwiegt dem Mehraufwand. Andrea Wölfle: „Einige Kinder hätten keinen Platz bekommen. Von dem her ist es toll, dass wir alle Kinder unterbekommen haben. Das ist ja im Sinne von allen.“