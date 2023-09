Die neue Produktionshalle hat bei Dorn Spritzguss einiges an Entlastung gebracht. Vor fünf Jahren noch kämpfte das Familienunternehmen um die Erweiterung. Damals war das Lager am Standort in Hiltensweiler bereits um die Produktionsmaschinen herum gewachsen. Mit der neuen Halle gibt es wieder eine Platzreserve.

Wie lange es dauert, bis die aufgebracht ist, das mag Peter Dorn jun. nicht abschätzen. Er leitet das Unternehmen mit seiner Schwester Carmen Dorn an seiner Seite. Schon unter ihrem Vater Peter Dorn sen. war die Firma in den 50 Jahren ihres Bestehens stets auf Wachstumskurs. Er steht noch im Hintergrund als Ratgeber zur Verfügung.

Produktionswärme liefert Heizenergie

Mit der Halle gibt es jetzt auch einen Fitnessraum für die rund 40 Mitarbeiter — und Sportkurse wie Yoga. Die Firma steht auf gesunden Füßen, dadurch ist das möglich. Schwäbische Unternehmer eben. Energiesparen spielt auch eine große Rolle: So wird die Wärme aus der Produktion genutzt, um an anderer Stelle Heizenergie zu sparen.

Peter Dorn sen. hat das Unternehmen aufgebaut. In den 50 Jahren seines Bestehens war es stets auf Wachstumskurs. (Foto: Dorn )

Etwa zwischen 1000 und 1500 Produkten liefert Dorn an verschiedene Kunden. „Einige haben die Coronazeit nicht überlebt“, bedauert Peter Dorn, andere seien dafür dazugekommen. Die Firma aus Hiltensweiler sei breit aufgestellt, sagt der Geschäftsführer. Jeder der verlorene Kunden sei ein Verlust, aber werfe das Unternehmen (mit einem Jahresumsatz von sechs Millionen Euro) als Ganzes nicht aus der Bahn.

Dorn: „Just–in–time funktioniert nicht“

Dabei geht Dorn gerade bei der Lagerhaltung traditionell andere Wege als Konkurrenten. „Kunststoffe, die rar geworden sind, hatten wir in größerem Umfang eingekauft“, sagt Carmen Dorn. „Just–in–time funktioniert nicht“, sagt Peter Dorn. „Wir profitieren von der hohen Lagerhaltung.“

Das Thema Kunststoff spielt in der gesellschaftlichen Diskussion eine immer größere Rolle. „Ganz ohne wird es nicht gehen“, sagt Peter Dorn. Der Vorteil sei ja gerade das geringe Gewicht, was etwa im Automobilbereich im Gegenzug für einen geringeren Verbrauch sorge.

So schaut es bei Biokunststoffen aus

Dass Biokunststoffe etwa mit Bambusfaser oder Milchsäure noch keine entscheidende Rolle spielen würden, hänge insbesondere auch mit dem Preis zusammen — auch wenn sie durchaus zum Einsatz kämen. Es brauche einfach zwei Faktoren: Kunden, die die Produkte kaufen würden. Aber eben auch den Gesetzgeber, der den Weg vorgebe. Das bezieht Dorn unter anderem auf den geplanten Verschleiß bei Elektrogeräten durch die Hersteller.

Möglich wäre schon vieles, äußert Dorn: Etwa die Biofolie für den Erdbeerbauern, der die später einfach unterfräsen könne, weil sie sich ohne Rückstände wieder auflösen würde. Aber auch bei Biokunststoffen sei es so, dass sie nach der Bearbeitung nur noch wenig mit dem Ursprungsmaterial zu tun hätten.

„Bringen Sie mir ein Granulat, das ich schmelzen kann“

Für Peter Dorn ist die Technik entscheidend, nicht der Rohstoff. „Bringen Sie mir ein Granulat, das ich schmelzen kann, dann kann ich damit alles machen“, sagt er. Für die Formgebung und Vielfalt der Teile in der Art, die das Unternehmen herstellt, gelte: „Es gibt keine andere Technologie, die das kann — rein von der Komplexität, die bei den Produkten möglich ist.“