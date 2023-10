Herzlich willkommen an der FAMS Langenargen

Am Donnerstag, 13. September, war es endlich so weit: Insgesamt 48 neugierige und freudestrahlende Kinder fanden sich gemeinsam mit ihren Eltern im Münzhof der Gemeinde Langenargen ein, um Ihrer Einschulungsfeier zu erleben.

Diese wunderschöne und stimmungsvolle Feier wurde umrahmt von den Kindern der Jahrgangsstufe 3. Neben verschiedenen Liedern, die sie gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin Antonia Möschle vortrugen, gaben Sie auch ein Theaterstück unter der Leitung ihrer Lehrerin Hanna Eder zu Besten. In dieser Aufführung wurde den Kindern Mut gemacht für die Schule, die Freude am Lernen geweckt und die Zuversicht verdeutlicht, dass jeder mit seinen und ihren Stärken, die er oder sie mitbringen, in der Schule sein dürfen.

Im Anschluss daran durften die Kinder gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Mirjam Riether (1a) und Hanna Eder (1b) in die Schule gehen und dort ihre erste Unterrichtsstunde ihres Lebens erleben.

Aber auch für die Eltern war gesorgt. Im evangelischen Gemeindehaus wurden Sie von den Eltern der Klassenstufe 3 mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und auch mit Kaltgetränken verwöhnt. Die Spenden kamen dem Förderverein der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule zugute, die wiederum sich für diese Klassen beim Schullandheim in Klasse 4 mit einer großzügigen Förderung beteiligen.

Wir wünschen allen Kindern, die neu in die FAMS Langenargen gekommen sind einen guten Start in die Schule und eine wundervolle Grundschulzeit.