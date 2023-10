Herzenspartnerschaft mit Schulen in Bangladesch

Oktober: Seit 10 Jahren unterstützt die Hugo-Eckener-Schule die Organisation NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit, die wiederum durch das Spendengeld ‐ erwirtschaftet aus der Kaffeekasse der Lehrkräfte, durch Aktionen der SMV oder einzelner Klassen, jedes Jahr einer Schulkasse in Bangladesch das Schuljahr finanziert. Die Projekt-Schulen in abgelegenen ländlichen Gegenden bieten Mädchen und Jungen regulären Unterricht, wo es sonst keinen gäbe. Schule wird so auch ein Anlaufpunkt und geschützter Raum bei Problemen in der Familie.

Zur Würdigung dieser „Herzenspartnerschaft“ reisten Leonard Barlag (NETZ-Partnerschaft) und Meghna Guhathakurta an, um sich sehr herzlich bei den Initiatoren, „Treibern“ dieser wichtigen Idee und der Schulleitung zu bedanken. Meghna Guhathakurta, Menschenrechtsverteidigerin aus Bangladesch und ehemalige Professorin der Universität Dhaka, berichtete interessierten Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften vom täglichen Einsatz von Frauen für ihre Rechte ‐ in einem Land zwischen konservativen Vorstellungen und Aufbruch und erläuterte, wie wichtig es ist, Frauen und ihre Arbeit zu stärken, denn dadurch würden nicht nur wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch die Menschenrechte gestärkt.

Markus Böhlen beleuchtete noch einmal kurz, wie es zu dieser nun schon 10jährigen Partnerschaft kam: Zwei verheerende Brände in Textilfabriken in Bangladesch in den Jahren 2012 und 2013 sorgten nicht nur in den Medien für Aufmerksamkeit, sondern lösten eine Welle von Mitgefühl in einer Einzelhandelsklasse aus, in der sich angehende Verkäuferinnen bewusst wurden, welche Schicksale sich hinter den angebotenen Textilien verbergen. In seinem Fach Projektkompetenz konnte man die Zusammenhänge erarbeiten und Spendenaktionen planen, durchführen und mit diesem Engagement andere Klassen und die Lehrkräfte anstecken. Heute blicken alle Beteiligten ein klein bisschen stolz auf die 10 Jahre zurück, allerdings mit dem festen Vorsatz, dass die Schulgemeinde der Hugo-Eckener-Schule weiterhin Bildung für Kinder in Bangladesch ermöglichen wird.