Herbstwallfahrten der SE Argental

Die Herbstwallfahrten führten dieses Jahr zu der im Donautal gelegenen Erzabtei Beuron. Die Männer waren Ende Oktober dort, die Frauen in der ersten Novemberhälfte. In Beuron angekommen, bekamen wir eine Führung durch Klosterkirche, die dem Hl. Martinus geweiht ist und die Gnadenkapelle, die Maria Schmerzen geweiht ist. Kloster Beuron wurde 1097 als Augustiner Chorherrenstift gegründet, seit 1863 nach der Säkularisierung von Benediktinern wiederbesiedelt. Es ist das Stammkloster der Beuroner Kongregation. Um 1890 war es ein großer Konvent, in anderen Ländern folgten deshalb weitere Ordensgründungen. In der anschließenden Konventsmesse sangen Patres und Brüder zusammen mit Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo die gregorianischen Gesänge zur Messfeier. Die Messe feierten wir mit anderen Gottesdienstbesuchern, an einem Tag waren Besucher, die zum Verein der Freunde der Erzabtei Beuron gehörten, dabei. Nach dem Mittagessen im Cafe Kapellenblick in Gnadenweiler, einem Ortsteil von Bärenthal (Landkreis Tuttlingen) bekamen wir von der Wirtin, die auch die Mesnerin dieser Kapelle ist, eine Führung in der Wallfahrtskapelle Maria Mutter Europas. Sie erklärte uns die Entstehungsgeschichte und die einzelnen Elemente der Kapelle. Die Form der Kapelle soll an die Arche Noah erinnern. Zwölf Balken, die die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel gleichermaßen symbolisieren, tragen dieses gewölbte Dach. Die Kapelle ist auf Initiative von P. Notker Hiegl OSB, dem damaligen Bärenthaler Bürgermeister Roland Ströbele, vieler Mitchristen und den Entwürfen des Breisacher Künstlers Helmut Lutz gebaut worden. Krieg und Ablehnungen bei einigen Ämtern bescherten den Initiatoren einen langen Weg bis zur Realisierung. 2007 konnte die Einweihung stattfinden. Zum Schluss beteten wir für ein christliches, demokratisches und vereintes Europa, ein Anliegen von Pater Notker Hiegl, an das wir jeden Tag denken sollten, besonders in der aktuellen politischen Situation ist dies wichtiger denn je. Der Tag fand seinen Abschluss bei einer Führung auf dem Obsthof Steffelin in Markdorf-Ittendorf. Dort gibt es neben Obst auch Brennerei, Ferienwohnungen, Camping, Hofladen und Besenwirtschaft. Nach der Führung gab es zu Dinette in verschiedenen Variationen noch eine Schnaps- und Likörprobe. Gestärkt an Leib und Seele fuhren wir ins Argental zurück.

