Herbstversammlung des SoVD-Neukirch

Im Gasthaus Krone in Wildpoltsweiler begrüßte der 1. Vorsitzende Edelbert Merk 53 Mitglieder des Sozialverband Deutschland und weitere Gäste.

Den verstorbenen Mitgliedern, die teils viele Jahre dem Ortsverband treu waren, wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Im Besonderen auch der plötzlich und unerwartet im September verstorbenen SoVD-Landesvorsitzenden Conny Boldt, die auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene sehr aktiv war und vielen unserer Mitglieder von den Versammlungen her bekannt war.

Die Kontaktdaten der Rechtsanwältin im Sozialrecht, Frau Anika Görlitz-Kernbach, die für den Ortsverband Neukirch mit zuständig ist, wurde an die Mitglieder weitergeleitet.

Außerdem erinnerte Edelbert Merk daran, dass es seit Februar 2022 auch in Neukirch möglich ist, eine Pflegeberatung durch den Pflegestützpunkt Bodenseekreis im „Miteinanderort“ wahr zu nehmen.

Mit viel Spannung erzählte der Referent des Abends, Helmut Butscher, von einer wahren Geschichte, die sich vor circa 200 Jahren bei uns im Ländle abgespielt hatte. Durch viele Recherchen von Herrn Butscher in Kirchenbüchern und Gerichtsarchiven erfuhren die Zuhörer, dass es im Umland von Neukirch und Tettnang so einiges an kriminellem Treiben gab.

Im darauffolgenden Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden wurde von den Tätigkeiten der Vorstandschaft, von Vereinsjubilaren, Runde Geburtstage von Mitgliedern und natürlich vom Ausflug berichtet. Mit derzeit 373 Mitgliedern ist der Ortsverband gut aufgestellt und es ist fast täglich einiges an Arbeit zu bewältigen.

Nach der Pause mit Vesper standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Insgesamt zwölf Jubilare galt es zu ehren, wobei nur persönlich anwesende Personen namentlich aufgeführt wurden. Geehrt für 35 Jahre treue Mitgliedschaft im SoVD Neukirch wurde Irma Müller und für 20 Jahre Vereinstreue Hubert Gut.

Mit dem Dank an alle Teilnehmer und an den Referenten des Abends endete die Herbstversammlung 2023. Besonders den Wirtsleuten Familie Schlachter galt ein großes Dankeschön für die Saalnutzung und die gute Verpflegung.