Herbstmarkt für gebrauchte Fahrräder in Friedrichshafen

Am 14. Oktober hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bodenseekreis wieder zum Fahrrad-Gebrauchtmarkt in die Alte Festhalle in Friedrichshafen eingeladen. 162 Fahrräder wurden von 9 bis 10 Uhr beim ADFC zum Verkauf abgegeben und in der Halle angeboten, 88 Räder wechselten anschließend während der Verkaufszeit von 10 bis 12 Uhr den Besitzer. Die Preisspanne der Räder reichte von 5 Euro bis zu 2.100 Euro, auch 20 teilweise hochwertige Pedelecs standen zum Verkauf. Wie immer stand der abgesperrte Parkplatz vor der Festhalle zum Probefahren zur Verfügung.

Bei der Codieraktion nahmen 14 Besucher die Möglichkeit wahr, ihren persönlichen Code in den Fahrradrahmen prägen zu lassen, was den Diebstahlschutz erheblich verbessert.

Der nächste Gebrauchtmarkt findet im Frühjahr statt, der Termin wird Anfang 2024 unter www.adfc-bw.de/bodenseekreis veröffentlicht.