Herbstkonzert der Musikkapelle Fischbach

Am Samstag, 11. November, wurde die Festhalle Fischbach zum Schauplatz des jährlichen Herbstkonzerts der Musikkapelle Fischbach sowie der FIS#Kapelle.

Unter der Leitung von Stephan Schneider eröffnete die FIS#Kapelle das Konzert mit dem Stück „Zauberland“ von Kurt Gäble und stimmte damit die Zuhörer auf einen Abend voller Zauberei ein. Im Anschluss spielte die Jugendkapelle das Stück „La Antigua“ von Jacob de Haan und ein Klassiker aus dem Dschungelbuch „The Bare Necessities“ von Paul Murtha.

Nach diesem gelungenen Auftakt, präsentierte Matthias Preising seine Kapelle mit dem Stück „Majestry“ von Thierry Deleruyelle, welches anlässlich des 230-jährigen Bestehen der französischen Bourbourg Wind Band uraufgeführt wurde. Das Stück wurde, denn Lebenswerk von Queen Elizabeth II gewidmet.

Queen Elizabeth hatte sicherlich auch einige Haustiere, vielleicht hatte sie in ihren Kindheitstagen eine Katze, wie der Komponist Thomas Asanger. 2017 verstarb seine Katze „Nora“, nach ihr benannte er die Komposition. Er beschreibt die typischen Charakterzüge des Vierbeiners.

Weiter ging es mit „Elefant und Mücke“ von dem Komponisten Henry Kling. Die Tuba und Piccoloflöte verzauberten uns in die Welt eines Elefanten und einer Mücke.

Das nächste Stück wurde in mehreren Kategorien zum besten Musical ausgezeichnet. Die Rede ist vom bekannten Musical „Tanz der Vampire“, mit dem gleichnamigen Arrangement von Wolfgang Wössner. Das Stück bietet einiges von orchestralen Passagen bis zu rasanten Rockteilen. Im Anschluss an den ersten Teil des Abends folgten einige Ehrungen.

Der zweite Teil des Abends wurde mit der Polka „Mein großer Traum“ von Kurt Gäble eingeläutet. Wer hat nicht schon mal von einem Leben in majestätischen Schlössern und prachtvollen Denkmälern geträumt? Diese Träume konnten bei der nächsten Komposition „Monumnetum“ für einen kurzen Augenblick zur Realität werden. Anschließend wurden wir in eine Unterwasserlandschaft verzaubert mit dem Stück „Avatar: The Way of Water“. Das Finale des Konzerts erzählt die Geschichte einer Rockband, die sich den Weg an die Spitze erkämpfte. Die Rede ist von „Hard Rock Dynamite“ von Markus Schenk. Nach einem riesigen Applaus spielte die Musikkapelle noch ein Arrangement beliebter Lieder von Tina Turner und die Polka „Echt Bodensee“, welche ein Geschenk zum 50-jährigen Jubiläum des Bodenseekreises war.