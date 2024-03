Herausforderung & Chance: SMCF stellt sich für Zukunft auf

Am Samstag, den 16.03.2024, fand im Vereinsheim „Schussen“ am BSB-Hafen in Friedrichshafen die Mitglieder-versammlung des Segel-Motorboot-Clubs Friedrichshafen (SMCF) statt. Die zentrale Frage: Wie geht es nach dem Brand in der Küche im vergangenen August weiter?

Präsident Ralf Steck und der Vorstand des SMCF fassten sich mit ihren Berichten zum vergangenen Vereinsjahr kurz, obwohl es einiges zu berichten gegeben hätte: Von Erfolgen bei der Jugend und bei der Etablierung des Regattateams über vielfältiges Engagement der Mitglieder in den verschiedenen Gruppen des Vereins reichen die Highlights.

Auch 2024 stehen vielfältige Veranstaltungen an: Der SMCF richtet im Mai den Segel-Europacup der Surprise-Klasse aus, hier wird ein internationales Feld mit bis zu 30 Booten erwartet. Die SMCF-Jugend hat sich ebenfalls eine Teilnahme am Europacup zum Ziel gesetzt. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Thema „inklusiv Segeln“, bei dem Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam segeln. Mit diesem Engagement ist der SMCF einer von nur wenigen Segelvereinen in Baden-Württemberg.

Zentrales Thema der Versammlung war jedoch der Blick in die fernere Zukunft: Im vergangenen August entstand durch einen Brand in der Küche ein großer Schaden. Seither arbeitete der Vorstand an einem umfassenden Konzept für die Neugestaltung. Die Schussen soll eine moderne Infrastruktur erhalten, während die Historie des ehemaligen Fährschiffs stärker in den Vordergrund gebracht werden soll. Architektin Antje Hezel stellte ein durchdachtes Gesamtkonzept vor, das bei den versammelten Mitgliedern für positives Feedback sorgte.

Die aktuelle Diskussion zur Neugestaltung des gesamten Areals am BSB-Hafen birgt für den Umbau Chancen und Risiken. Es laufen Gespräche mit der Stadt, um langfristige Planungssicherheit für den Verein zu schaffen. Finanziell ist dieses Projekt für den Verein eine große Herausforderung, deshalb wurden zwei Maßnahmen beschlossen: die Mitgliedsbeiträge werden moderat angehoben, zudem bekam der Vorstand den Auftrag, die weiteren Schritte zur genaueren Planung des Vorhabens zu setzen.

Personell gibt es im Vorstand Kontinuität: Vizepräsident Eugen Gebhard und Finanzvorstand Matthias Dropmann wurden ebenso im Amt bestätigt wie Katja Seifert (Jugend), Klaus Salay (Clubboote) und Markus Bott (Liegenschaften). Neu dazu kommt Luisa Musahl (Veranstaltungen).