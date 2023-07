Heißer Einsatz an den Festtagen

Das Kinder– und Heimatfest der Stadt Friedrichshafen ist auch für den Fanfarenzug Graf Zeppelin (FGZ) fester Bestandteil im Jahreskalender. Es ist immer wieder etwas Besonderes vor heimischem Publikum aufzutreten und den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Mit dem traditionellen Antrommeln am Donnerstag auf dem Adenauerplatz vor dem Rathaus startete auch der FGZ in die heißen Festtage. Der sonst übliche Ort auf der Mole des Gondelhafens konnte aufgrund eines dringenden Sanierungsbedarfs eben dieser in diesem Jahr leider nicht verwendet werden. Das tat aber der Stimmung der Besucher keinen Abbruch.

Am Freitag stand dann auch schon das Standkonzert der Musikzüge auf dem Programm. Zahlreiche Zuschauer feuerten die anwesenden Fanfarenzüge und den Spielmannszug an und belohnten die einzelnen Darbietungen mit reichlich Applaus. Beim anschließenden Gesamtchor des Seehasen Fanfarenzugs, des Seehasen Spielmannszug und des FGZ konnte gezeigt werden, dass man auch musikalisch bestens harmonierte.

Bei heißen Temperaturen jenseits der 30 Grad war der große Tag für die Einholung des Seehasen aus dem Tiefseemöhrenfeld gekommen. Leider streikte genau zum Zeitpunkt des Auslaufens der Schiffe die Technik der Fähre Euregia, so dass diese den Hafen nicht verlassen konnte. Somit fuhren dann schlussendlich nur zwei Schiffe den Seehasen abholen und die FGZ–ler warteten im Hafen auf die Rückkehr der beiden anderen Schiffe. Traurige Kinderaugen auf der Euregia waren leider vorprogrammiert, hatten sich doch alle auf eine schöne Schifffahrt gefreut.

Immer ein Höhepunkt des gesamten Seehasenfestes ist natürlich der große Festzug, der wie bereits im vergangenen Jahr wieder am Sonntag um 10.30 Uhr begann. Strahlende Kinderaugen und zahllose Zuschauer mit ihrem Applaus machten den Festzug zu einem einmaligen Erlebnis.

Nach der Verabschiedung des Seehasen am Montag und dem Besuch befreundeter Festwirte, war das Seehasenfest auch schon wieder vorbei.

Der Fanfarenzug Graf Zeppelin dankt allen Freunden und Gönnern, dem Seehasenfest–Präsidium und den Kollegen der Häfler Musikzüge für fünf wundervolle Festtage und insbesondere für die Unterstützung.

Wer selbst einmal beim Seehasenfest oder bei vielen weiteren Auftritten dabei sein will: Der FGZ probt ab dem 18. August wieder jeweils mittwochs und freitags ab 19 Uhr in der Gockelwerkstatt im Industrieweg.