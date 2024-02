Zweite Glasfaser-Ausbaustufe startet

Den Zuschlag für die europaweite Ausschreibung des Zweckverbands Breitband Bodenseekreis (ZVBB) um das von Bund und Land geförderte Breitbandprojekt „graue Flecken“ erhielt erneut das Stadtwerk am See. Mit im Boot ist zudem erneut die Teledata als Netzbetreiber. Damit treten die drei Partner wieder gemeinsam an, um in Heiligenberg, Meckenbeuren, Eriskirch und Langenargen nach den „weißen“, nun auch die „grauen Flecken“-Anschlüsse mit gigabitfähiger Glasfasertechnologie auszustatten.

Im Fokus dieses rund 20,14 Millionen Euro schweren Auftrags von Bund, Land und Gemeinden an das Stadtwerk, steht die flächendeckende Erschließung von bislang unterversorgten Anschlüssen, bei denen aktuell technisch weniger als 100 Mbit/s möglich sind - die sogenannten „grauen Flecken“. Aufgrund der Förderung ist für Eigentümer, die in diese Kategorie fallen, der Glasfaserhausanschlusses komplett kostenlos.

„Zu unserem Auftrag der Daseinsvorsorge gehört längst mehr als ‚nur‘ unsere Basis-Kompetenzen Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung. Das haben wir frühzeitig erkannt und uns dadurch - gemeinsam mit unserem Tochterunternehmen Teledata - peu à peu beim Glasfaserausbau in der Region zu einem der wichtigsten Player etabliert“, beschreibt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle die Rolle des Energieversorgers beim Mammut-Projekt. Knapp drei Jahre wird der Ausbau der „grauen Flecken“ in den Gemeinden dauern. Baustart ist ab dem zweiten Quartal 2024 geplant und soll aller Voraussicht nach bis Ende 2026 andauern. „In dieser Zeit verlegen wir rund 156 Kilometer Leerrohre bei einer Gesamt-Trassenlänge von circa 53 Kilometern“, gibt Stefan Trick, Leiter Projektierung beim Stadtwerk am See Einblick.

Unterm Strich fallen in den vier Gemeinden rund 3000 Haushalte in die „weiße-“ oder „graue Flecken“-Förderkategorie und profitieren damit von turboschnellem Internet mit derzeit bis zu 1 Gbit/s im Down- und 200 Mbit/s im Upload. Alle Eigentümer, die mit ihrem Anschluss in die „unterversorgte Kategorie“ zählen und deshalb von einem geförderten Anschluss profitieren, erhalten in den kommenden Wochen ein separates Anschreiben vom Stadtwerk am See und der Teledata. Dort enthalten sind alle notwendigen Informationen, Unterlagen, Ansprechpartner sowie die Einladung zu einer der vier Informationsveranstaltungen in Heilgenberg, Meckenbeuren, Eriskirch und Langenargen.

