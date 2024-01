Acht bis zwölf Windräder und jede Menge Freiflächen-Photovoltaik: Die Auswirkungen der Energiewende werden bald im Bodenseekreis sichtbar werden.

Bei der Dialogveranstaltung „Räume suchen - Gebiete finden“ haben Vertreter des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO) am Mittwochabend im mit 350 Besuchern voll gefüllten Bürgerhaus „Sennhof am Schloss“ den aktuellen Stand der Flächenplanung für Erneuerbare Energien aufgezeigt.

„Windkraft und Photovoltaik werden das Landschaftsbild in der Region verändern, damit müssen wir in den nächsten Jahrzehnten leben“, sagte Thomas Kugler, der Vorsitzende des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, zu Beginn der Sitzung. Und: „Wir haben den Auftrag der Politik, den müssen wir abarbeiten.“

Auftrag: Flächen für Energiewende

Diesen Auftrag machte Verbandsdirektor Wolfgang Heine im Anschluss noch mal deutlich: Es müssen wegen der auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Energiewende auch im Gebiet des Regionalverbands (Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis) 1,8 Prozent der Fläche für Windkraft und 0,2 Prozent für Freiflächen-Photovoltaik reserviert werden. Diese sollen bis Ende 2025 rechtskräftig im Teilregionalplan Energie hinterlegt sein.

Rund 350 Besucher kommen zum Info-Abend des Regionalverbandes nach Heiligenberg. (Foto: at )

Was die Photovoltaik angeht, hat der Regionalverband mittlerweile in seinem Entwurf sogenannte Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Wenn es um die Genehmigung von Anlagen geht, bleiben dabei jedoch die Kommunen Herr des Verfahrens. Der RVBO „zeigt nur mit dem Finger auf besonders geeignete Flächen“ wie Heine in seinem Vortrag sagte.

Die Kommunen können auch an anderen Stellen Freiflächen-PV genehmigen. Insgesamt sei es auch kein Problem, die vorgeschriebenen 0,2 Prozent der Fläche zu finden.

300 Hektar für Wind

Anders sieht es bei der Windkraft aus. Hier hat der Regionalverband in einem aufwendigen Verfahren sogenannte Vorranggebiete ausgemacht. Im Bodenseekreis geht es insgesamt um rund 300 Hektar, verteilt auf drei Flächen bei Markdorf, Heiligenberg und Owingen. Wenn der Regionalplan Energie rechtskräftig ist, können im Prinzip nur noch hier Windkraftanlagen entstehen.

Acht bis zwölf Windräder

Grundsätzlich werden etwa 15 bis 30 Hektar Fläche pro Windrad benötigt, erklärte die stellvertretende Verbandsdirektorin Nadine Kießling auf eine Frage aus dem Publikum. Im ganzen Bodenseekreis rechnet sie mit acht bis zwölf Windrädern, ganz genau könne man das nicht vorhersagen. Die zuständige Behörde für das Genehmigungsverfahren ist in diesem Fall das Landratsamt, die Kommunen können nur Stellungnahmen abgeben.

Landschaftsbild ist kein Thema

Da die Erneuerbaren Energien durch die neue Gesetzeslage ein so starkes Gewicht bekommen haben, geht Heine auch davon aus, dass in den Vorranggebieten wirklich Anlagen kommen. Ein einziger Milan reiche heute nicht mehr aus, um eine Anlage zu verhindern. Genauso wenig wie Bedenken wegen des Landschaftsbilds, die vor einigen Jahren Windräder auf dem Gehrenberg noch verhindert hatten.

Heine machte nochmal deutlich, was passiert, wenn man das Flächenziel bei der Windkraft nicht erreicht: „Dann gilt die Superprivilegierung“, dass heißt, „es fällt jegliche räumliche Steuerung weg“. Anlagen-Planer könnten dann überall Anlagen beantragen, „dann bekommen wir Wildwuchs, an dem niemand Interesse haben kann“, sagte Heine, und eventuell mehr Windkraftflächen als 1,8 Prozent der Region.

Unterschiedliche Positionen

Nach den Fachvorträgen, war das Publikum aufgefordert, Fragen zu stellen. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema wurden deutlich. Auf der einen Seite standen die glühenden Befürworter („was können wir tun, damit es schneller geht?“), auf der anderen Seite diejenigen, die den Weg grundsätzlich für falsch halten: „Deutschland wird wegen der Energiepolitik ausgelacht“ - dafür gab es jede Menge Applaus.

Kleine AfD-Demo niedergebrüllt

Vor der Halle hatte die AfD eine angemeldete Demonstration abgehalten. Gut 20 Teilnehmer waren gekommen. Bei Dunkelheit und strömendem Regen war aber kaum etwas zu vernehmen von den AfD-Demonstranten.

AfD-Demo vor dem Sennhaus in Heiligenberg. (Foto: at )

Gegendemonstranten brüllen die AfD nieder. (Foto: at )

Anders auf der gegenüberliegenden Seite: „Grüner Strom statt brauner Ton“ hallte es lautstark über das Gelände vor der Halle. Rund 100 bis 120 Gegendemonstranten hatten sich dort versammelt. „AfD -Abgrund für Deutschland“, skandierten sie weiter. Zu Beginn der Veranstaltung war noch etwas Demo-Begleitmusik im Saal zu vernehmen.

200 Windräder in der Region

Die Experten beantworteten auf der Bühne und anschließend in Einzelgesprächen viele Detailfragen. Dynamik werde das Thema auf jeden Fall erhalten, sagte Heine. Aktuell stünden 14 Windräder in der Region des RVBO, kein einziges davon im Bodenseekreis. Wenn man aber die aktuell laufenden, konkreten Projekte zusammenzähle „sind wir schon bald bei über hundert“. Insgesamt könnten es über 200 im Verbandsgebiet werden. Der Verbandsdirektor räumte ein, dass für die Energiewende hohe Investitionen in den Netzausbau und den Bau von Speichern notwendig seien.

Keinen Kapitulationsbrief schreiben

Heine setzte auch noch ein emotionales Ausrufezeichen: „Ich werde keinen Kapitulationsbrief nach Stuttgart schicken und sagen, da machen wir nicht mit“, sagt er an die Adresse der Kritiker im Saal. Dafür gab es tosenden Applaus.

Der Planentwurf des Teilregionalplans Energie kann samt Begründung und Umweltbericht vom 29. Januar bis 29. März unter www.rvbo-energie.de abgerufen werden. Jedermann kann dann gegenüber dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben bis spätestens 29. März 2024 Stellung nehmen.