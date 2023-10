Ein viel gefragter Gast

Über ein nahezu „volles Haus“ konnte sich Waltraud Mrosek, Mitbegründerin, langjährige Leiterin und Hauptkoordinatorin der Aktivitäten in und um die Villa Hegenberg freuen, als sie am Abend des 13. Oktobers anlässlich eines Austauschs engagierter Bürger der Initiative „Wir in Hegenberg und Umgebung“, in der „Villa Hegenberg“ mit Meckenbeurens Bürgermeister Georg Schellinger, der von der erst kürzlich in der Gemeinde als Ehrenamtskoordinatorin eingestellten Carmen Kramer begleitet wurde, die Anwesenden begrüßte.

Erfreulicherweise war Schellinger die Initiative schon seit der Gründungsphase 2007 bestens bekannt , weil er diese, zusammen mit dem damaligen Bürgermeister, Roland Weiß, in seiner Funktion als Hauptsamtsleiter aktiv unterstützte. Und bereits in seiner Begrüßung betonte er, wie sehr ihm Initiativen wie „Wir in Hegenberg und Umgebung“ am Herzen lägen, denn nur so könne auf Dauer gemeinschaftliches Leben in den einzelnen Quartieren einer Gemeinde gelingen.

Und deshalb, so sein Versprechen, unterstütze er die „Villa Hegenberg“ auch weiterhin nach Kräften. Zum Beispiel, indem die Gemeinde weiterhin deren Mietkosten übernimmt. Außerdem verwies er auf die Kompetenzen und Kapazitäten von Carmen Kramer, die ehrenamtlich engagierte Menschen jederzeit ansprechen und deren Ideen und Vorschläge abrufen können. Kramer bestätigte dies in ihrer Vorstellung, in der sie ihre Aufgaben in der Gemeinde näher beschrieb und ihre Kooperationsbereitschaft erklärte.

Vorrangige Themen, die die Anwesenden mit Bürgermeister Schellinger diskutiert haben, waren: Die Rekultivierung und spätere Pflege der ehemaligen „Kiesgrube“, in der die Fa. AMO-Werke über Jahrzehnte Kiesabbau und später Bitumenrecycling betrieben haben; die ausgesprochen gefährliche Ausfahrt aus Richtung Furt/Hegenberg in die Bundesstraße B 467, aufgrund der Unübersichtlichkeit auf den Fahrradweg; die Folgen des erwarteten Gebäudeenergiegesetzes und der damit einhergehenden Verpflichtung der Gemeinden, ein Wärmenetzplan zu erstellen.

Weitere Themen waren der geplante Neubau eines fünfgruppigen Kindergartens in Hegenberg und die Erfahrungen im Zusammenleben mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern in Langentrog, die zu erwartende Höhe des Grundsteuerbescheids für 2025 und die möglichst unbürokratische Organisation der „Hegenberger Adventssonntage“.

Bürgermeister Schellinger war auf alle Themen bestens vorbereitet, zeigte auf, welche Entscheidungsbefugnisse zu den einzelnen Fragen er hat, wo er auf die Kooperation mit anderen Personen oder Behörden angewiesen ist und an welchen Stellen grundsätzlich an anderen Orten entschieden wird und forderte die Anwesenden dazu auf, ihre Anliegen an weiteren zuständigen Stellen zum Ausdruck zu bringen.

Mit seiner zugewandten und kompetenten Gesprächsführung und mit seiner Zusage, die angesprochenen Themen zu bearbeiten und die in der Runde entwickelten Anregungen mit in weiteren Diskussionen einzubringen und Rückmeldung zu geben, gelang es Schellinger bestens, den Anwesenden das Gefühl zu vermitteln, dass Anliegen der Bürger des „Oberen Bezirks“ genauso im Fokus ihres Gemeindeoberhaupts stehen, wie die der anderen Ortsteile von Meckenbeuren. Und er bestätigte, dass das Engagement von „Wir in Hegenberg und Umgebung“ hierfür einen entscheidenden Beitrag leistet.