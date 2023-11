Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn

Eine erfolgreiche Hauptübung hat die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn am 11. November absolviert. Hierzu sind alle Kameraden von der Jugendfeuerwehr über die Aktive Einsatzabteilung und die Altersabteilung am Samstagnachmittag am Feuerwehrgerätehaus in Reih-und-Glied angetreten. Um kurz nach 14 Uhr ertönte das Signal der Alarmempfänger und nur wenige Minuten später rückte der gesamte Fuhrpark zum Übungsobjekt der Kläranlage aus.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge befinden sich bereits zahlreiche Zuschauer vor Ort, welche fachkundig von Moderator Markus Baum über den Übungsablauf informiert wurden.

Als der Einsatzleitwagen als erstes Fahrzeug an der Kläranlage eintrifft, erfolgt zunächst eine umfangreiche Lage-Erkundung. Aufgrund deren Erkenntnisse der Kommandant Peter Schlegel das weitere Vorgehen einleitet.

Als Übungsszenario ist ein Mitarbeiter des Klärwerks beim hinabsteigen in das Regenüberlaufbecken gestürzt und ist bewusstlos. Die schwierige Lage wird sofort erkannt und die Drehleiter mit den Fachkräften der ERHT Gruppe (Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen) angefordert.

Während der ersten Rettungsmaßnahmen wird eine unklare Rauchentwicklung aus einem Nebengebäude bemerkt. In dem Gebäude ist mehreren Menschen der Fluchtweg abgeschnitten. An der Gebäuderückseite machen sich zwei Personen an Fenstern im 1. OG bemerkbar, weitere Personen werden im Gebäude vermisst.

Das danach alarmierte HLF übernahm die Menschenrettung und Brandbekämpfung über den Haupteingang des Nebengebäudes.

Das TLF wurde durch die nachgeführte Mannschaft des MTW verstärkt und verschaffte sich über tragbare Leitern einen Zugang zu den eingeschlossenen Personen im Nebengebäude und konnte diese zügig retten und an die Rettungskräfte vom DRK Kressbronn übergeben.

Im Bereich der Führungsunterstützung besteht eine enge Zusammenarbeit im Verwaltungsverband Eriskirch, Langenargen, Kressbronn. Bei dieser Übung wurden die Kameraden aus Eriskirch zur Unterstützung dieser Führungskomponente angefordert.

Bei der anschließenden Übungsbesprechung im TV-Heim fand der Kommandant lobende Worte für seine Mitglieder, die neben zahlreichen Übungsabenden im laufenden Jahr bereits 181 Einsätze bewältigt haben. Er bedankte sich besonders bei den unterstützenden Kräften aus Eriskirch und dem DRK Kressbronn für die seit Jahren sehr gute Zusammenarbeit.