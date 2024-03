Harmonika-Club Friedrichshafen spendet an AMALIE

Traditionell fand am dritten Adventwochenende Ende letzten Jahres die Scheunenweihnacht auf dem Obsthof Arnold in Kluftern statt. Zum Verkauf von Christbäumen und Weihnachtsdekoration aus Holz bot Familie Arnold Apfelpunsch und Waffeln gegen eine freiwillige Spende an. Auch dieses Mal übernahmen wieder Mitglieder des Harmonika-Clubs Friedrichshafen den Waffelverkauf. Ein herzlicher Dank geht zudem an den Musikverein Kluftern, der am Samstagnachmittag die Besucher der Scheunenweihnacht mit Weihnachtsliedern unterhielt.

Die erwirtschafteten Einnahmen werden zum Teil für notwendige Anschaffungen genutzt. Ein Teil des Geldes wurde an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie gespendet, der im Bodenseekreis Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen begleitet, berät und unterstützt. Die Spende an Heike Lander überreichten Veronika Zysk, Vorsitzende des HCF, Roland Kiefer, stellvertretender Vorsitzende des Vereins, und Bettina Arnold vom Obsthof Arnold.