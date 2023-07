Handballmädels der SGA im Jump Town

Am letzten Trainingstag vor den Sommerferien machten die Spielerinnen der D Jugend das Jump Town in Bad Saulgau unsicher. Fast zwei Stunden wurde gehüpft und geklettert. Saltos in die Schnitzelgrube, das Bezwingen des Ninja Parcours und das Erklimmen der Steilwand waren nur ein paar Highlights bei denen die Spielerinnen ihr Können unter Beweis stellen konnten. „Toll war zu sehen dass das Team immer mehr zusammenwächst“ so Trainer Neuer. Völlig ausgepowert und mit hochroten Köpfen ging es anschließend mit dem Handballbus zurück nach Laimnau. Ein toller Ausflug und ein gelungener Start in die Ferien. Foto: Andreas Neuer

