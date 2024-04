Halleluja lasst uns singen - Halleluja, Jesus lebt

Ein Freudenfest haben die Gläubigen in St. Verena gefeiert, mit dem Kirchenchor unter der Leitung von Brigitte Götz, mit der Ministrantenschar, mit Pfarrer Josef Scherer und mit der Freude in den Herzen der Menschen.

Diese soll weitergetragen werden, in die Familien, zu den Menschen und in die ganze Welt. Pfarrer Scherer schwenkte mit dem Auferstandenen auf dem Altar die Fahne des Friedens und „die Fahne des Lebens“, weil er durch seine Auferstehung den Tod gebrochen hat. „Nicht der Tod ist das Letzte. Es ist das Leben mit Gott“, rief Pfarrer Scherer allen zu und wünschte allen Menschen Kraft und Trost aus dieser Botschaft. „Die weiße Fahne soll auf den Schlachtfeldern der Welt aufleuchten“, forderte er die erbitternden Feinde auf und bat Gott um seine Unterstützung, dass „diese einen Weg finden, aufeinander zu zu gehn!“.

Mächtig stand vor dem Altar die Osterkerze als Mahnmal und als Zeichen der Hoffnung, auf der es ebenfalls geschrieben stand: „Friede sei mit Euch!“. Nach einem letzten Entwurf von Sr. Makulata im Kloster Kellenried, wurde sie gestaltet, die im vergangenen Jahr verstorben ist und in der Osternacht entzündet. Dazu strahlten herrlich bunt die Blumen am Altar und die Sonne durch die Fenster. Ein schönes Bild, das die Osterfreude unterstrich. Der Kirchenchor sang herrliche Lieder, verbreitete Fröhlichkeit beim Halleluja und Ehrfurcht beim „Festival Sanctus“ mit Franziska Kehr als Solistin. Instrumentale Begleitung gab es von Hermann Stocker und Johannes Probst. „Du gibst uns Segen zur rechten Zeit“, war Pfarrer Scherer dankbar und segnete die österlichen Speisen am Altar. Sein Dank galt zudem allen, die dieses schöne Osterfest 2024 mitgestaltet haben und die Osterfreude für alle spürbar machten: „Shalom - der Friede sei mit uns!“.