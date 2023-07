Wieder Kinospaß unter freiem Himmel

An der Badestelle in Hagnau findet von Dienstag, 25. Juli, bis Dienstag, 1. August, zum zweiten Mal das Hagnauer Seekino statt. Jeweils nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr erwartet die Gäste Kinospaß unter freiem Himmel. Auf der 72 Quadratmeter großen AirScreen–Leinwand werden in diesem Jahr wieder sieben aktuelle Filmhighlights präsentiert.

Eine Woche lang können sich die Zuschauer vor traumhafter Seekulisse auf großartige Filmklassiker freuen. Ob für Erwachsene oder für die ganze Familie, es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das diesjährige Seekino startet mit dem spannenden Thriller „Der Gesang der Flusskrebse“. Weiter geht es mit der französischen Tragikomödie „Im Taxi mit Madeleine“ und der romantischen Komödie „What‘s love got to do with it“. Als Familienfilm am Freitag hat sich der Veranstalter für die Verfilmung der Kultvideospiele „Super Mario Bros.“ entschieden. Nach der deutschen Komödie „Der Nachname“, dürfen sich die Besucher auf den aktuellen Actionfilm „Fast & Furious 10“ freuen. Den Abschluss bildet das deutsche Drama „Oskars Kleid“.

Weitere Informationen zu den Filmen und zum Vorverkauf gibt es unter www.hagnau.de/seekino. Karten sind für 8,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) in der Tourist–Information und begrenzt an der Abendkasse sowie für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) zuzüglich Ticketgebühr auf www.kinoheld.de erhältlich. Es werden Getränke und Snacks angeboten.