Nach dem Verkehrsunfall auf der B 31 zwischen Hagnau und Stetten am Donnerstag ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, hat sich der unbekannte Fahrer eines dunklen oder silbergrauen Kleinwagens noch nicht gemeldet.

Der Unfall mit drei leicht Verletzten hatte sich am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ereignet. Der mutmaßliche Unfallverursacher war zwischen Stetten und Hagnau in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten. Dort streifte der Wagen zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota Corolla und kollidierte im Anschluss seitlich mit dem Ford Transit einer 57-Jährigen.

Polizei bittet um Hinweise

Ein hinter dem Transit fahrender 28-Jähriger wich dem unbekannten Entgegenkommenden aus, steuerte seinen Skoda in den Gegenverkehr und prallte seitlich frontal in den Toyota eines in Richtung Hagnau fahrenden 62-Jährigen.

Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr laut Polizei einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Flüchtigen und dessen mutmaßlich an der linken Fahrzeugseite beschädigten Autos (Toyota Aigo oder ähnlich), nimmt weiterhin die Verkehrspolizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8035333 entgegen.