Am Bodensee ist die Weinlese mittlerweile in vollem Gange. Bevor aber aus den saftigen Trauben leckerer Wein wird, müssen sie erstmal in Handarbeit geerntet beziehungsweise gelesen werden.

Deshalb geht es in Hagnau für Winzer Karl Megerle und seine Erntehelferinnen und -helfer am frühen Morgen in die Weinberge. Regio TV-Reporterin Isabell Janson hat sie bei ihrer Arbeit in den Reben begleitet.