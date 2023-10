Die Umbauarbeiten am Hafen in Hagnau sind in vollem Gange. Nachdem Anfang Oktober der Spatenstich zu dem Großprojekt stattgefunden hatte, sind inzwischen Kräne und Bagger am Werk.

Das Projekt war lange geplant – auch eine Bürgerbeteiligung zu dem Thema gab es, bei der sich 70 Prozent der Hagnauer für die Maßnahmen ausgesprochen hatten.

Der Hafen wird bis 2025 umgebaut und renaturiert. (Foto: Michael Häfner )

Der sanierungsbedürftige Westhafen soll nun deutlich vergrößert werden. Er bekommt rund 100 Liegeplätze für Boote. Dafür wird das Bojenfeld im See aufgelöst.

Zudem sollen zwei begehbare Hafenmolen gebaut werden. Und auch das Ufer wird zum Teil renaturiert. Bis zum Sommer 2025 sollen die Arbeiten beendet sein.