Häfler verlieren knapp gegen Obersulmetingen

3. Landesliga-Runde. Die 1. Mannschaft vom Schachverein Friedrichshafen spielte gegen Obersulmetingen. Oliver Maletic (Brett 3) hatte schon in der Eröffnung eine komplizierte Stellung und musste früh aufgeben. Er spielte gegen den vermutlich stärksten Spieler der Obersulmetinger, Andreas Gretzinger. Frank Dangelmayer (Brett 2) erzielte einen starken Königsangriff, der zum Sieg führte. Eberhard Böckler (Brett 6) einigte sich mit seinem Gegner in ausgeglichener Stellung auf Remis. Bei Peter Rügamer (Brett 7) gab es entgegengesetzte Rochaden mit beiderseitigem Königsangriff. Sein Gegner war allerdings schneller und konnte ihn zur Aufgabe zwingen. Am 4. Brett hatte Helmut Strehlau Qualitätsnachteil. Der Routinier konnte seine Partie nicht halten. Am Spitzenbrett kamen beide Spieler in Zeitnot. Ein dadurch verursachter Fehler von Andreas Ahlfänger kostete ihn die Partie. Somit hatte Obersulmetingen 4,5 Punkte und den Mannschaftssieg besiegelt. Hier half auch nicht, dass die beiden verbliebenen Partien gewonnen wurden. Siegfried Gaiser (Brett 5) und Markus Funk (Brett 8) hatten ein Endspiel mit Mehrbauern auf dem Brett, die sie zu Siegen nutzten. Endstand: FN 1 ‐ Obersulmetingen 3,5:4,5.

