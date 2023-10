Häfler U14 mit erfolgreichem Start in die Saison

Für die U14-Jungs stand am Samstag der erste Spieltag der Saison 23/24 an. In der heimischen Ludwig-Dürr-Halle durften unsere drei Häfler-Teams ein Team aus Eschach begrüßen. Gespielt wurde einmal jeder gegen jeden, sodass jedes Team am Ende des Tages drei Spiele zu verbuchen hatte. Dabei startete der VfB erfolgreich mit fünf Siegen und einem unentschieden in die Saison, nur dreimal musste man sich gegen eigene Teams geschlagen geben. Am Ende des Tages wurde diese starke Leistung unserer Jungs mit den ersten drei Plätzen belohnt, Team 3 rangiert dank einer besseren Punktdifferenz vor den Gästen aus Eschach auf Platz 3. Insgesamt konnten alle nach der langen Sommerpause kräftig Spielpraxis und Erfahrung im Wettkampf sammeln, somit werden wir für den nächsten Spieltag am 12. November bestens vorbereitet sein.

