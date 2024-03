Häfler-Teams mit erfolgreichem Start in U13 und U15 Runde

Am letzten Wochenende startete in Württemberg die U13 und die U15 Runde. Natürlich tritt der VfB auch in diesen an, stellt insgesamt sieben Teams und richtete sogar beide Spieltage aus.

Für die 2013er war der Start eine kleine Herausforderung. Neben einem etwas schwereren Ball müssen die jungen Häfler in der U13 auf 6x6 Meter spielen - in der vorangegangen U12 waren es nur 4,5x4,5 Meter. Trotzdem schlugen sich die Jungs hervorragend, mit nur einer Niederlage gegen starke Unterkirchberger, einem unentschieden gegen die TG Bad Waldsee und vielen Siegen ist der Start in die U13 äußerst erfolgreich gelaufen. Die ebenfalls mitspielenden 2012er zeigten in ihren Spielen die Erfahrung die sie schon im letzten Jahr U13 gesammelt hatten und holten sich fast alle Spiele. Nur gegen Unterkirchberg reichte es in einem knappen Spiel nur für ein unentschieden.

In der U15 trat der VfB nur mit einem Team und den Jungs aus dem jüngeren 2011er Jahrgang an. Trotzdem zeigten sich die Häfler überlegen und konnten aus drei Spielen drei Siege holen und gaben dabei keinen einzigen Satz an die Gäste ab.

Für alle geht es nach diesem klasse Start zwei Wochen weiter - für die U13 am 16.03, die U15 am 17.03.