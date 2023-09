Häfler Austauschschüler besuchen Partnerstadt Peoria

10 Jugendliche aus Friedrichshafen sind mit ihrer Betreuerin Larissa Graf wieder aus der Partnerstadt Peoria (Illinois) zurückgekehrt. Für viele Schüler war das die erste größere Reise in den Sommerferien und diese führte sie gleich in die USA. Und sie erlebten, wie der Peoria Club mitteilt, ein differenziertes Land mit netten engagierten Menschen, aufgeschlossen und freundlich. Nach der Coronabedingten Pause wurde mit dem Schüleraustausch wieder an die langjährige Tradition angeknüpft.

Insgesamt wurde es für die Jugendlichen ein wundervolles Erlebnis. Der Partnerschaftsclub „Friends of Friedrichshafen“, das Gegenstück zum hiesigen Peoria–Club, hat laut Pressemitteilung ein Programm der Superlative für die Schüler zusammengestellt. Begeistert lieferten sich die deutschen und amerikanischen Jugendlichen Rennen auf der Kartbahn, erlebten Paintball, eine modernere Umsetzung von „Räuber und Gendarm“, erkundeten die beiden Museen in Peoria, das Caterpillar Visitor‘s Center und das Riverfront–Museum. Ein eindrucksvolles Erlebnis war sicherlich auch der Rundflug über Peoria und den Illinois–River, wo nach einer Woche Aufenthalt das ein oder andere Gebäude aus der Luft wieder erkannt wurde. Empfangen wurden die Jugendlichen bereits am zweiten Tag nach ihrer Ankunft mit einer Welcome–Party im Roberson Park. Es standen aber auch Ausflüge auf dem Programm. Darunter fielen die Landeshauptstadt von Illinois, Springfield, mit dem Besuch des eindrucksvollen Lincoln–Museum und natürlich ein Trip nach Chicago, der drittgrößten Stadt der USA. Nicht fehlen durfte im Programm natürlich der offizielle Besuch im Rathaus bei der neuen Bürgermeisterin Rita Ali. Rita Ali betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung des Jugendaustausches über die Kontinente hinweg und freute sich, dass der Austausch nach der Corona Pandemie wieder aufgenommen wurde und die Bande der Partnerschaft zwischen den beiden Städten wieder vertieft werden können. Und sie freue sich schon heute, wenn eine Gruppe junger amerikanischer Schüler im nächsten Jahr die Reise nach Friedrichshafen antreten wird. Mit der Farewell Party im Detweiler Park endeten die zweieinhalb Wochen sicherlich zu schnell für die Reisegruppe aus Friedrichshafen. Aber mit vielen tollen Erinnerungen im Gepäck wurde schließlich der Heimflug von Chicago nach München angetreten.