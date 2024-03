Gutes Angebot mit hochwertigen Fahrrädern

Am 16. März fand in der Alten Festhalle in Friedrichshafen wieder der Frühjahrsmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bodenseekreis für gebrauchte Fahrräder statt. Mit 268 angebotenen Fahrrädern war die Festhalle gut gefüllt. 136 Fahrräder wechselten im Laufe des Vormittags den Besitzer, darunter viele Kinderräder und auch E-Bikes. Dabei zeigte sich der Trend zu hochwertigen Gebrauchträdern unverändert.

Die Möglichkeit, die angebotenen Fahrräder vor der Kaufentscheidung auf dem Testparcours vor der Halle Probe zu fahren, wurde von den Interessenten rege genutzt.

Bei der Fahrrad-Codieraktion nutzten 13 Besucher die Möglichkeit, ihren persönlichen Code in den Fahrradrahmen prägen zu lassen, was den Diebstahlschutz erheblich verbessert.

Für alle, die den Gebrauchtmarkt in Friedrichshafen verpasst haben, besteht am 20. April in Tettnang an der Manzenbergschule die nächste Gelegenheit, ein Fahrrad anzubieten oder zu kaufen. Auch hier findet eine Codieraktion statt. Alle Termine und Informationen unter bodenseekreis.adfc.de