Gute besuchte Mitgliederversammlung votiert einstimmig

Die Mitgliederversammlung des Eine-Welt-Vereins Tettnang e.V. im Gemeindezentrum Sankt Gallus war gut besucht. Neben den Berichten des Vorstands standen auch Wahlen und Satzungsänderungen auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch den stv. Vorsitzenden Frank Jonat und Feststellung der Beschlussfähigkeit, berichtete Jonat über die Arbeit des Vorstandes und die 2023 durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen. 2024 steht nochmals unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ Denn diejenigen, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beitragen, leiden am stärksten unter seinen Auswirkungen. Die Aktionen 2024 werden sich daher mit der Klimaungerechtigkeit in der Welt beschäftigen.

Im Anschluss berichtete Eva-Maria Aicher über den Weltladen. Kooperationen des Weltladens beispielsweise mit dem Montfort-Gymnasium, der Stadt Tettnang sowie der Stadtbücherei wirken positiv für beide Seiten, besonders auch bildungs- und entwicklungspolitisch. Besonders wertvoll für den Betrieb des Weltladens sind die 23 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Im Verkauf arbeiten sechzehn, im Einkauf und Warenmanagement fünf und zwei Mitarbeitende halten die Räumlichkeiten sauber. Die Wertschätzung für diesen Einsatz erfuhren die Mitarbeitenden zum Beispiel während einer Fortbildungsfahrt, die als Betriebsausflug organisiert war. Monatliche Treffen dienen dem Erfahrungsaustausch und der Produktschulung.

Aicher machte darauf aufmerksam, dass Ladenkoordination und Buchhaltung inzwischen Halbtagsjobs sind. Für diese Tätigkeiten wird daher der Einstieg in die bezahlte Arbeit angestrebt, auch um zukünftig mögliche Nachfolger:innen zu finden.

Nach Bericht der Kassenwartin Sandra Michelberger sowie der Kassenprüfer wurden Kassenwartin und Vorstand jeweils einstimmig entlastet.

Jonat stellte dann die geplanten Satzungsänderungen vor. Sie betrafen zum einen die Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit des Mitgliederversammlung, zum anderen die Anzahl der Vorstandsmitglieder. Beide Anträge wurden diskutiert und jeweils einstimmig angenommen.

Die Versammlung wurde mit der Wahl des Vorstandes beschlossen. Gewählt wurden: Frank Jonat zum Vorsitzenden, Eva-Maria Aicher und Hermann Müller zu Stellvertretenden, sowie Sandra Michelberger zur Kassenwartin.

Mit diesem starken Team geht der Eine-Welt-Verein Tettnang e.V. nun in die nächsten zwei Jahre.