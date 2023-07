Gut besuchtes Patrozinium in Brochenzell

Am Sonntag, 23. Juli, wurden um 6 Uhr in der Früh die Brochenzeller durch drei Böllerschüsse geweckt, und die hiesige Musikkapelle marschierte mit flotter Musik durch das Dorf. Es war der Festtag des Kirchenpatrons Jakobus.

Pfarrer Josef Scherer stellte in seiner Predigt das Lied „Gib uns Ohren, die hören, und Augen, die sehn, und ein weites Herz, andre zu verstehen“ heraus. Der Pfarrer wünschte sich, dass jeder sein Herz für andere Menschen öffne. Der Pfarrer drückte seinen Dank darüber aus, das sich viele in die Gemeinde einbringen, besonders am heutigen Tag die Musikkapelle bei der Gestaltung des Patroziniumsfestes.

Der Pfarrer hatte auch die Ministranten im Blick. Sieben neue Ministrantinnen stellte dann Oberministrant Noah Fuchs vor. Er freute sich über den großen Zuwachs im Hinblick auf gemeinsame Unternehmungen, die mit einer großen Schar besser gelingen können. Während der Kommunion entführte dann die Musikkapelle die Gottesdienstbesucher mit ihren romantischen Klängen in die Savanne Afrikas.

Nach der Messe spielte die Musikkapelle auf der Kirchwiese weitere Musikstücke und bot den Gottesdienstbesuchern bei einem Stehempfang Getränke an.

Weitere Fotos: www.se–meckenbeuren.drs.de