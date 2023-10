Grundschüler besuchen Kunstausstellung in Lindau

Im Kunstunterricht hatten sich die Dritt- und Viertklässler der Schulgemeinschaft Argental vorab bereits mit dem Leben und Schaffen des Künstlers Andy Warhol beschäftigt. Umso größer war die Freude als die Kinder erfuhren, dass sie einen Ausflug in das Kunstmuseum Lindau zur Warhol-Ausstellung „Andy Warhol ‐ Stars & Stories“ machen durften. Dort angekommen gab es für alle Kinder eine interessante Schülerführung. Hier staunten die Kinder nicht schlecht, wie farbenfroh die Bilder Warhols gestaltet sind. Auch ungewöhnliche Techniken des Künstlers faszinierten die Kinder. So verwendete Warhol für den Hintergrund seines Mickey-Mouse-Bildes eine Mischung aus Farbe und Glassplittern.

Im Anschluss an die Führung durch das Museum lernten die Mädchen und Buben in einem Workshop weitere kreative Techniken Warhols kennen, mit denen er viele seiner Werke schaffte. Mithilfe dieser Techniken durften die Kinder auch eigene schöne Kunstwerke im Stile Andy Warhols gestalten. Am Ende des Vormittages waren sich alle Kinder einig: „Es war toll, dass da Bilder ausgestellt wurden, die wir sonst nirgends mehr anschauen können. Das Gestalten der Katzenbilder im Atelier war richtig cool.“