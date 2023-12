Großzügige Spende des „Frauenfrühstücks§

Lange Jahre trafen sich auf Gemeindeebene Frauen zum „Frauenfrühstück“. Getragen wurde das Treffen vom Seniorenkreis Meckenbeuren, Seniorenkreis Kehlen, den Landfrauen, den Lebensräumen für Jung und alt, der evangelischen Kirchengemeinde und dem Katholischen Frauenbund. Jeweils an einem Samstag wurde gemeinsam gefrühstückt und dann übergeleitet zu einem Thema mit Vortrag. Dazu kam ein reger Austausch und eine musikalische Umrahmung. Im Jahre 2018 fand das letzte Treffen statt. Dann beendete Corona die bereichernde Tradition. In diesem Jahr nun fassten die Verantwortlichen Frauen den Beschluss das Frauenfrühstück zu beenden. Da dieses Treffen in der Vergangenheit für Meckenbeuren stattfand sollte die Kasse für Menschen in Meckenbeuren übertragen werden. Inge Herbst konnte stellvertretend 1500,- Euro an den Ökumenischen Förderverein für Familien- und Krankenpflege Meckenbeuren übergeben. Vorsitzende Wolfgang Ilg bedankte sich für dieses vorweihnachtliche Geschenk und versicherte, dass dieses Geld wieder Menschen in Meckenbeuren zu Gute kommt.

