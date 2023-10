Großes Tischtennisturnier in FN-Fischbach

Gleich nach dem ersten Vorrundenpieltag der Saison 2023/24 lud der Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee alle aktiven Spieler/innen zur 1. Bezirksrangliste in die Sporthalle nach FN-Fischbach ein. 43 Akteure folgten der Einladung.

Der Gastgeber der Veranstaltung, der TSV Fischbach, unter der örtlichen Leitung von Marc Joos sorgte für beste Bedingungen. Chris Kratzenstein vom TT BEZAB hatte die Gesamtleitung des Turnieres.

Ab 9.00 Uhr Morgens starteten die Klassen C, E und F mit den Wettkämpfen. Bei 28 Teilnehmern in den unteren Klassen dauerte es bis zum Nachmittag bis die einzelnen Sieger feststanden.

Bei nur 7 Teilnehmern in der Klasse F holte sich Thomas Frick vom TSV Bodnegg Platz 1 vor Erik Snowdon vom TSV Eschach. Platz 3 ging an Dominik Wolf vom SC Markdorf.

9 Aktive in der Klasse E gratulierten Stella Joos vom SV Deuchelried zum Erfolg. Platz 2 ging hier an Karl Weber von der TSG Bad Wurzach. Thomas Lieb vom TSB Ravensburg belegte Platz 3.

Tischtennis vom feinsten und spannende Spiele bis zum Schluss bot die Klasse C. Bei 12 Teilnehmern war David Bockstahler vom SVW Weingarten erfolgreich. Platz 2 für Daniel Prinz vom SV Deuchelried. Dritter ist hier Kevin Eisbrenner vom SV Deuchelried.

Höchstes Niveau bot die Herren-Klasse A. Bei 9 Teilnehmern sicherte sich Yigping He vom SVW Weingarten Platz 1. Johannes Frommlett vom TSV Meckenbeuren wurde hier Zweiter. Platz 3 für Jörg Schmieder vom SVW Weingarten.

Die Herren S/Sonderklasse bot alles was den Tischtennissport so attraktiv macht. Bei leider nur 6 Teilnehmern setzte sich Marc Joos von der TSG Ailingen vor Michael Mayer-Rosa vom SVW Weingarten durch. Platz 3 ging hier an Mathias Aumann vom SV Amtzell.

Leider hatten sich nur 2 Damen für diese Veranstaltung gemeldet. Deshalb durften die dann in den entsprechenden Herren-Klassen mitspielen.

Alle Teilnehmer, Gruppenspiele, Platzierungen und Ergebnisse können auf der Homepage des TTBEZAB unter www.ttbw.de/allgaeu-bodensee nachgelesen werden.