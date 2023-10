Großes Engagement für die PSG

Für Menschen, die in ihren Vereinen eher im Hintergrund stehen aber dennoch unentbehrlich sind, hatte sich der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) eine besondere Aktion ausgedacht: Diesen engagierten Sportlern wurde unter dem Motto „Herzensangelegenheiten“ ein besonderes Erlebnis bereitet. So konnten SSV-Vertreter Christine Göhringer überraschen. Sie hatte keine Ahnung von dem, was auf sie zukam. Sie konnte ihr großes Geschenkpaket auspacken und freute sich riesig.

Christine Göhringer ist seit über 30 Jahren Mitglied in der PSG Friedrichshafen und organisiert dort seit 20 Jahren den Freizeitsport. Mit ihrer feinen, unaufgeregten Art und Weise hält sie die Abteilung zusammen. Zu den jährlichen Aktionen wie Aufräumen oder Sommerfest ist sie eine feste Hilfe, immer da und hat zusätzlich seit siebzehn Jahren die Montagssportleitung. Sie organisiert Fahrten, um zusammen zum Langlauf zu fahren, ruft die Leute zu einer Rodelgruppen oder auch zu Fahrradtouren zusammen. Sie ist immer offen für neue Angebote im Freizeitsportbereich und gestaltet jedes Jahr einen neues Programmflyer für unsere vielen Mitglieder.

Christine Göhringer zu ihrem sportlichen Werdegang: „Früher saß ich viel auf dem Rennrad und war mit Langlaufskiern unterwegs. Zur PSG kam ich über die Skigymnastik und wurde Mitglied. Zu Anfang nahm ich nur die Sportangebote wahr, ließ mich aber gerne davon überzeugen, einen Übungsleiterschein zu machen. Gemeinsam mit Andrea Stimmler leite ich im Wechsel die Sie + Er Skigymnastik. Ich engagiere mich gerne, weil viel von dem, was ich gebe, auch wieder zurückkommt. Ich bin mit viel Spaß und Freude dabei.“

Der SSV wünscht Christine Göhringer weiterhin viel Freude bei dem Engagement für die PSG.