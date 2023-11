Große Formation und Salutschüsse zum Volkstrauertag

Mit einem feierlichen Gottesdienst hat die Soldatenkameradschaft Hiltensweiler auch in diesem Jahr den Opfern der Weltkriege gedacht und gleichzeitig an den Frieden auf der Welt ermahnt. Traditionell marschierten Musikkapelle, Soldatenkameradschaft und der befreundete Kameradschaftsbund aus Hörbranz, begleitet von zahlreichen Böllerschüssen, durch den Ort um am Kriegerdenkmal inne zu halten. Zuvor hatte Pfarrer Simon Hof einen feierlichen Gottesdienst zu Ehren der Gefallenen zelebriert. Winfried Spang betonte in seiner Ansprache, dass der Frieden ein dringender und sehnlicher Wunsch auf Erden sei. „Es ist allein der Mensch, der dem Menschen droht“, so Spang. Das stille Gebet, eine Kranzniederlegung und das Senken der Vereinsfahnen am Heldendenkmal gehört obligatorisch mit dazu. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Hopfendolde“ betonte Vereinsvorsitzender Winfried Ruetz die wichtige Bedeutung der Soldatenvereinigungen. Das zurückliegende Jahr stand besonders im Zeichen des 150-jährigen Vereinsjubiläums, das mit zwei Festtagen begangen wurde. Stolz zeigte sich Ruetz über die Restaurierung der sechzig Jahre alten Salutkanone durch Vorstandsmitglied Manfred Beck. Gleichzeitig begrüßte er die neuen Kanoniere Florian Egger und Markus Knöpfler in den Reihen der Soldaten. Schriftführer Hubert Barnsteiner ließ das vergangene Jahr detailliert Revue passieren und Kassiererin Rita Rutz konnte von einer gut gefüllten Kasse berichten. Die gute „Synergie“ zwischen Hiltensweiler und Hörbranz hob Xaver Hagspiel vom dortigen Kameradschaftsbund in seinem Grußwort hervor. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der jährlichen Zeremonie in Hiltensweiler: „Immer, wenn ich die Deutsche Nationalhymne höre, wachse ich um zwei Zentimeter“ so der Oberst a.D.

