Grasgehren über Riedberger Horn

Am vergangenen Samstag gab es eine schöne Rundwanderung im Allgäu. Vom Parkplatz an der Riedbergerstrasse ging es über Grasgehren hinauf zum Bolgen, dem ersten kleinen Hügel. So waren dann schon die ersten 300 Höhenmeter in der Früh gemacht, denn es wurde immer wärmer. Bei diesem Aufstieg konnten wir auf der gegenüberliegenden Hangseite Kühe beobachten, die wirklich mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit den Hang hinunter gelaufen sind, ohne Sturz, das hätten wir so nicht geschafft. Von Bolgen aus machten wir einen Abstecher durch ein wunderschönes Hochmoor zum Wannenkopf. Danach ging es zum Riedberger Horn, wo eine Mittagspause eingeplant war. Ein paar kleine Wolken machten den Aufstieg nicht ganz so schweißtreibend. Frisch gestärkt begann der Abstieg, allerdings noch mit einer kurzen Einkehr bei leckeren riesigen Kuchenstücken in der Mittelbergalpe.

Es war eine sehr schöne Tour mit tollen Ausblicken, besonders auf dem Riedberger Horn. Abwechslungsreich mit einigen steileren Stücken und wieder flacheren zum Erholen, einfach was für die Wanderseele. Auch das Wetter hat gut mitgemacht, somit wieder ein sehr gelungener Wandertag. Immer aktuell informiert: www.skiclub–meckenbeuren.de