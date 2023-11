An die 20 Werke des Ehepaares Kohrs sind es, die Besucher im Gasthof Hirsch in Goppertsweiler derzeit und noch länger entdecken können. „Kunst trifft Kulinarik“ hat Artur Frick-Renz die Eröffnung jüngst überschrieben, bei der das Künstlerehepaar und aufgrund der begrenzten Zahl der Plätze vor allem Stammgäste anwesend waren. Stammen die Textilarbeiten aus Baumwolle und Seide von Maren Kohrs, so ergänzen Ölgemälde auf Jute ihres Mannes Wilfried die Ausstellung.

Verbundenheit seit zwölf Jahren

Hinter der steckt eine freundschaftliche Verbundenheit, die es seit zwölf Jahren zwischen den Ehepaaren aus dem Neukircher Teilort und dem ligurischen Örtchen Costarainera (nahe Imperia) herrscht. Ausdruck findet sie beispielsweise in einer Patchwork-Decke, die Maren Kohrs aus alten Hemden des hochdekorierten Gastwirts gefertigt hat und die im 3D-Effekt besondere Wirkung entfaltet ‐ zu besichtigen zu den regulären Hirsch-Öffnungszeiten ab 17 Uhr.

Trofie al pesto ergänzt Gemüsebett

Hatten 2022 Schwimmtiere von der ligurischen Küste ihr zweites Leben als Kunstwerk in der Ausstellung „Seconda vita“ erlebt, so haben Kohrs nun den „Bunten Hirschen“ ausgerufen. Bei der Ausstellungseröffnung spiegelte sich die gemeinsame Liebe zu Ligurien und der ligurischen Küche in der Speisenfolge wider.

Gaumenschmaus: Die Brandade mit Zucchiniblüte an Pancettasud. (Foto: Renz )

Beginnend bei Genueser Focaccia mit Basilikum-, Rettich- und Rote Bete-Schaum reichte sie über ein Brandacujùn (Kartoffelbrei mit eingearbeiteter geräucherter Forelle) und gefüllter Zucchiniblüte auf Pancetta Sud bis zu Filetstreifen einer Ombrina aus dem Meer mit schwarzem Trüffel und Artischocken, ehe als dritter Gang „Vitello all‘ ucceletto“ serviert wurde ‐ Kalbfleisch in Weißwein mit Oliven und Salbei geschmort, kredenzt auf einem Gemüsebett von Cannellini-Bohnen, Trombette und Tomaten, dazu Trofie al pesto.

Jubiläum rückt näher

Der Pandolce, ein süßes Hefegebäck, mit Sauerrahm zum Dessert wurde von einer gegrillten Feige und einem Orangensorbet begleitet und komplettierte das Ende des genussreichen Abends, der den Ehepaaren Frick-Renz und Kohrs viel Lob und Dank einbrachte.

Wenn 2024 die Partnerschaft zwischen Friedrichshafen und Imperia/Ligurien ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, ist das nächste Event „Kunst trifft Kulinarik“ sicher nicht fern.

Püreespeise mit Fisch ‐ wie sie Artur Frick-Renz kredenzt

Brandade mit Zucchiniblüte an Pancettasud

450 g Kartoffeln

300 g gerauchte Fischfilets

2 Knoblauchzehe

200 ml Milch

2 Lorbeerblätter

1 TL Kräuter der Provence

Salz Pfeffer

3 EL Olivenöl

3 cl Weißweinessig

Die Kartoffeln schälen, in gleiche kleine Stückchen schneiden und in einem Topf mit Milch, Lorbeerblättern, Kräutern der Provence und geschälter Knoblauchzehe weich kochen. Die Fischfilets in kleine Stücke schneiden. Wenn die Kartoffeln weich sind die Fischstücke dazugeben und nochmals aufkochen. Die Lorbeerblätter herausfischen und das Ganze durch ein Sieb passieren. Die abgesiebte Flüssigkeit beiseite stellen. Die Kartoffel / Fisch Masse in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Weißweinessig und Olivenöl dazu geben.Wenn alles püriert ist, wird peu à peu unter ständigem Rühren die abgesiebte Flüssigkeit dazugegeben, bis die Konsistenz die eines cremigen Kartoffelpürees erreicht hat. Die Brandade mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Fischfarce:

300 g Zander

250 ml Sahne

1 Schuss Noilly Prat

Salz, Pfeffer

10 Zucchiniblüten

Salz, Pfeffer aus der Mühle Fisch und Sahne im Blitzhacker mixen bis die Farce glatt ist, dann Gewürze hinzu und weiter mixen bis die Farce fest ist. Keinesfalls warm mixen, sonst verliert die Masse die Bindung. Die Farce etwa eine Stunde kühl stellen. Die Zucchiniblüte abwaschen und die Blüte vorsichtig von oben her aufmachen und den Stempel entfernen. Die Farce in einen Spritzbeutel füllen und damit die Blüte füllen. Etwas Gemüsebrühe in einer Pfanne zum Kochen bringen die Blüten mit etwas Butter dazugeben und im Backofen bei 120 Grad etwa acht Minuten gar ziehen lassen.

Pancettasud

200 g Pancetta

100 g Schalotten

200 ml Gemüsebrühe

2 EL Olivenöl

1 B Petersilie

2 EL kalte Butter

2 EL Kapern

Salz Pfeffer

Schalotten schälen und wie die Pancetta in kleine Würfel schneiden. In einem Topf die Schalotten mit dem Pancetta anbraten, mit Gemüsebrühe auffüllen und sämig einkochen lassen. Gehackte Petersilie, Kapern und Butter dazugeben und unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Nachzulesen ist das Rezept unter www.kochen-mit-renz

Costarainera wird als malerisches Bergdorf im Valle del San Lorenzo an der Radrennstrecke des Frühjahrsklassikers Milano - San Remo beschrieben.