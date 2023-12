Gold, Silber und Bronze beim TSV Tettnang

Bei der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins TSV 1848 Tettnang wurden am 24. November für ihr Engagement mehrere TSVler geehrt. Diese Ehrungen werden für besondere Verdienst im und für den TSV ausgesprochen. Mitgliedsjahre werden im TSV nicht geehrt.

In den „normalen“ Jahren finden diese Ehrungen im Wesentlichen in den Abteilungs-Mitgliederversammlungen statt. In diesem Jahr ist es etwas anderes und die Geehrten haben sich abteilungsübergreifend im 175-jährigen Vereinsjubiläum für den TSV eingesetzt, was eine besondere Herausforderung war und in den Laudationen entsprechend vorgestellt wurde.

Die TSV Ehrennadel in Bronze erhielten: Christian Rasch (FUS), Matthias Werner (HAN), Ilja Kulisidi (BAS), Timo Muranyi (TUR), Marc Franzen (TUR), Hendrik Sinnstein (TUR), Jürgen Weißenrieder (HV).

Silber ging an: Wilhelm Neumeister (FEC), Gerhard Fischer (TEN) und mit Gold wurden Gerhard Eschrich (TUR) und Bernd Neumann (VOL) geehrt.