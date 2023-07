Glückliche Gesichter beim Rollstuhlfahrer–Ausflug

Der diesjährige Rollstuhlfahrer–Ausflug am 19. Juli, zu dem die kath. Kirchengemeinde St. Gallus und die kirchliche Sozialstation Tettnang eingeladen haben, war ein Erholungs– und Begegnungstag für Menschen, die durch ihre körperlichen Einschränkungen oftmals nicht aus ihrer Wohnung kommen. Viele ehrenamtliche Helfer haben dafür gesorgt, dass dieser Ausflug stattfinden konnte und ein unvergessliches Erlebnis wurde.

Gemeinsamer Start war in Hagnau in der Kirche St. Johann Baptist mit einem Impuls von Pfarrer Hermann Riedle. Anschließend führte ein Spaziergang zum Café Steghaus direkt an den Bodensee, wo es kühle Getränke, Kaffee und Kuchen gab. Viele lebhafte Gespräche auf der schattigen Terrasse haben gezeigt, wie groß die Freude ist, einander mal wieder zu treffen und zu erzählen. Die anschließende Schifffahrt von Hagnau nach Friedrichshafen war ein Highlight und alle waren sich einig, wie schön es am und auf dem Bodensee ist. Müde, aber mit glücklichen Gesichtern und schönen Erinnerungen sind die die Teilnehmer in Friedrichshafen am Schiff von den Fahrern abgeholt und zurück nach Tettnang gebracht worden.

Der jährliche Rollstuhlfahrer–Ausflug ist für die Teilnehmer ein Tag auf den sie sich schon lange vorher freuen: nicht alleine zu sein, den oft beschwerlichen Alltag unterbrechen, mal aus der Wohnung zu kommen und „alte“ Bekannte wenigstens einmal im Jahr zu sehen.

Ein herzliches Dankeschön an Irene Frei für die gute und reibungslose Organisation des Ausflugs, an alle Fahrer und Begleitpersonen, die mit ihrem Engagement diesen Ausflug ermöglicht haben und an die Volksbank Friedrichshafen–Tettnang, die durch ihre Spende diesen wichtigen Tag für alle Teilnehmer gesponsert hat.