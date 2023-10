Beim Vortrag „Glaube und seine Beweise“ ist Pfarrer Hof Anfang Oktober in der Kirche in Neukirch schwerpunktmäßig auf die Eucharistie eingegangen. Er stützte das Vorgetragene auf wissenschaftliche Untersuchungen verschiedener eucharistischer Wunder. Als erstes ging er auf die Lehre der Transsubstantiation ein: Während wir in der Eucharistie Brot und Wein sehen, so sind diese Gaben nach der Wandlung Leib und Blut Christi, was aber für unsere Sinne nicht wahrnehmbar ist. Diesen Vorüberlegungen schlossen sich die Ausführungen über die eucharistischen Wunder an, die vom seligen Carlo Acutis auf dessen Website miracolieucaristici.org zusammengetragen wurden. Pfarrer Hof ging auf drei dieser Wunder ein: das älteste, sowie zwei Wunder aus unserer Zeit. Die gewandelten Hostien, auf denen sich rote Flecken gebildet hatten wurden wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis lautete: Das Fleisch war Herzmuskelgewebe, das Blut menschliches Blut der Blutgruppe AB, wie sie für Israel typisch ist. Die vielleicht außergewöhnlichsten Untersuchungsergebnisse fand man beim Wunder, das sich 1996 in Buenos Aires ereignete. Die Untersuchungen ergaben, dass die Probe von einem entzündeten Herzmuskel, genauer dem Myokard stammte; das ist jener Teil des Herzens, der das Herz antreibt und damit unseren gesamten Körper am Leben erhält. Mit seinen Vorträgen möchte Pfarrer Hof Argumente an die Hand geben um zu zeigen, dass der Glaube wissenschaftlich beweisbar ist.

