Gesund und lecker schlemmen an der FAMS in Langenargen

Viele Jahre lang war es eine gute Tradition, dass an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen durch Eltern für die Schulkinder ein „gesundes Frühstück“ angeboten wurde. Durch die Pandemie und die Belegung der Halle als Unterkunft für geflüchtete Menschen konnte dieses einige Jahre nicht stattfinden. Nun ist es aber dank einiger engagierten Eltern, wieder neu angelaufen. Am 15. März hat das „gesunde Frühstück“ zum ersten Mal nach langer Zeit an der FAMS stattfinden können.

Ziel ist es, dass die Kinder sich für wenig Geld ein leckeres und gesundes Frühstück erwerben können. Den Kindern wurde ein reichhaltiges Angebot von Früchtequark über Obstspießchen bis hin zu mit Gemüse und anderen gesunden Dingen belegten Vollkornbrötchen und Obstsaft kredenzt. Die Kinder mussten nicht vorab bestellen, sondern sie durften in der Mensa selbst entscheiden, ob und was sie zu einem günstigen Einkaufspreis erwerben möchten.

Die Aktion soll nun wieder jedes Quartal stattfinden und wird von einem Team aus der Elternschaft organisiert. Unterstützt wurde die Aktion auch durch großzügige Spenden der Bäckerei Metzler und dem Obsthof Dillmann in Oberdorf. Vielen herzlichen Dank!

Die Kinder waren sehr begeistert und ob des reichhaltigen Angebots auch sehr beeindruckt. Die Aktion wurde unglaublich gut angenommen und die Kinder freuen sich schon auf das nächste „Gesunde Frühstück“ an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen!