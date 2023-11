Geschichte zum Anfassen ‐ Campus Galli

Unsere 7. Klassen besuchten erstmals die mittelalterliche Klosterbaustelle des „Campus Galli“ bei Meßkirch. Bei bestem Wetter erhielten unsere SchülerInnen in Kleingruppen eine eigene Führung durch die weitläufige Klosterbaustelle. Die Guides erklärten während der Führung die einzelnen Bauabschnitte und Gewerke der Klosteranlage. Die Idee des „Campus Galli“ ist, im Laufe der nächsten Jahrzehnte die Vorgaben des St. Galler Klosterplans umzusetzen und eine mittelalterliche Klosteranlage mit allen dazugehörigen Gebäuden entstehen zu lassen. Eine solche Baustelle ist einmalig in Europa. Für unsere SchülerInnen wurde das Mittelalter physisch erlebbar, denn auf der Baustelle arbeiten Schmiede, Steinmetze, Zimmerleute, Spinnerinnen, Fassbinder, die bereitwillig Auskunft über ihr Tun geben. Unsere SchülerInnen konnten selbst ausprobieren, wie man mit Feuerstein und Zunder Feuer entfacht oder mit Hammer und Meisel einen Stein bearbeitet. So war die Exkursion ein abwechslungsreiches Ineinandergreifen von theoretischer Wissensvermittlung und praktischem Tun.

