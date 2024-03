Gerd Ahrendt und Luise Stefan führen den Ortsverband

Bei der Hauptversammlung in der „Alten Schussen“ in Kehlen standen Neuwahlen an: Gerd Ahrendt wurde einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Als Stellvertreterin steht ihm Luise Stefan zur Seite. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Bettina Dreher, Kassierer Wilfried Heeger und Frauenbeauftragter/Mitgliederbeauftragter Alfred Hansmann. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Ulrika Maier, Mathias Maier und Frank-Michael Sutor.

Zu Kassenprüfern wurden Karola Keckeisen und Christian Schmid gewählt. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Georg Schellinger.

Kreisvorsitzender Reinhold Vochezer nahm die Ehrungen vor. Das Silberne Treueabzeichen für 10 Jahre erhielten Gerd Ahrendt, Sandra Banholzer, Walter Knöbl, Iris Locher, Margot Luksche, Andreas Müller, Kornelia Nirschl, Hans Peter Pfister und Hilda Ramsauer. Das Goldene Treueabzeichen für 25 Jahre erhielten Helmut Sauter, Margot Sauter, Helene Trefzer und Paul Veeser.

Besonders geehrt wurden die beiden scheidenden Kassenprüfer Pia Schultheiß und Hermann Dreher, die nach 27 Jahren nicht mehr zur Wahl standen. Einen Blumenstrauß überreichte der Vorsitzende auch an Linde, die scheidende Wirtin der Vereinsgaststätte.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen unterhielt der „Bodasee-Schwob“ Frieder Hahn die Mitglieder und Gäste mit Akkordeon und Gesang. Dabei würdigte der Mundartkünstler besonders das 75-jährige Bestehen des Ortsverbands. Auf der Melodie von „Sixteen tons“ von Merle Travis präsentierte er eine spezielle VdK-Hymne. Der Ortsverband Meckenbeuren wurde ursprünglich am 16. März 1949 im -Gasthof Baur gegründet. Am 26. März 1949 wurde der Ortsverband Kehlen im Gasthaus Zum Kreuz gegründet. Seit 1. Januar 1995 sind die beiden Ortsverbände unter einem Dach vereint.