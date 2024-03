Generalversammlung vom Musikverein Oberteuringen

Am 15. März fand die Generalversammlung des Musikvereins Oberteuringen im Gasthaus „Post“ statt, die von der Jugendkapelle musikalisch umrahmt wurde.

Der erste Vorsitzende Felix Metzger erinnerte an einige Höhepunkte des Jahres 2023. Aus Vereinssicht steht hier natürlich das Blütenfest Oberteuringen an erster Stelle. Dirigent Fabian Zürn blickte nochmals auf das musikalische Jahr zurück und hob dabei das Jahreskonzert hervor. Ein weiteres Highlight war dem Bericht von Schriftführer Tobias Glückler zufolge die Konzertreise nach Tramin, bei der man das Südtiroler Publikum begeistern konnte.

Bei der Jugendarbeit zeigte sich bei den Berichten von Ramona Moosmann, Verantwortliche für die vereinseigene Musikschule, und Jugendleiter Christian König, dass der Musikverein einen hohen Aufwand bei seinen Jugendlichen betreibt. Die spielerische Ausbildung bei den Kleinsten „Musikzwergen“, der vereinsinterne Blockflötenunterricht, die Verjüngung der Jugendkapelle, musikalische Ausbildung bei D-Kursen, und natürlich auch die Organisation von Ausflügen und Hütten sind nur einige Punkte, die von den Verantwortlichen gestemmt wurden. Das Ergebnis dieses großen Engagements konnte mit der Jugendkapelle bewundert werden, die den Abend musikalisch umrahmt hat. Nachdem Felix Amann den Taktstock der Jugendkapelle beim Jahreskonzert an Christian König abgegeben hatte, wurde er vom Verein noch mit einem kleinen Präsent geehrt.

Eine erfolgreiche Vereinsarbeit zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Musikerinnen und Musiker dabei bleiben. So konnte Ann-Kathrin Müller, Carina Benner, Andrea Locher und Tobias Kiesle für 20-jähriges aktives Musizieren geehrt werden. Beim Ausblick stand das Blütenfest wieder im Fokus, das am 26. April beginnen wird und in diesem Jahr 5 Tage dauert.