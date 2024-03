Generalversammlung der Musikkapelle Eriskirch

Unter dem Stichwort „Gemeinsam“ fand unsere diesjährige Generalversammlung am 17. März in unserem Probelokal in der Iris-Halle in Eriskirch statt. Wir blickten auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück, dass vor allem unter dem Eindruck eines neuen Dirigenten stand. Denn ein neuer Dirigent bedeutet immer auch neues Dirigat, neuer Stil und natürlich auch neuer Humor.

Besonders stolz können wir auf die Jugendarbeit unseres Jugendausschusses sein, die sich auch in den wachsenden Mitgliederzahlen zeigt. Wiedergewählt wurden in diesem Jahr Melanie Spenninger als Vorstand, Dominik Bentele als Vorstand und Carina Schraff als Schriftführerin. Verabschieden mussten wir uns leider von Andreas Schlachter als Kassier. Wir danken Andreas Schlachter für seine jahrelange Mühe und Arbeit für den Verein. An seine Stellen tritt nun Johannes Faller als neuer Kassier. Vervollständigt wird die Vorstandschaft durch Manuel Schuster als Vorstand, Hannes Walzer, Simone Walzer und Janna Wendler als Beisitzer sowie Marei Wendler als Jugendleiterin. Vielen Dank an alle, die sich inner- und außerhalb der Vorstandschaft für den Verein einsetzen!

Wir blicken auf ein schönes Jahr zurück und freuen uns auf ein aufregendes Jahr 2024 mit unserem Dirigenten Ferdinand Fremerey, mit vielen Auftritten und einer Konzertreise nach Trient.

Gemeinsam ließen wir den Vormittag mit Weißwürsten und Brezeln ausklingen.

Wir möchten Sie jetzt schon gerne zu unserem Wunschkonzert am 20. April einladen. Wir haben, wie bereits bei den vergangenen Wunschkonzerten, ein abwechslungsreiches Programm aus volkstümlichen und modernen Melodien für Sie zusammengestellt.