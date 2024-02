Gemeinschaft und Austausch ist wichtig

Das Offene Treffen für Frauen und Männer der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde Tettnang trifft sich in der Regel jeden ersten und dritten Dienstag im Monat im Gemeindehaus an der Martin-Luther-Straße. Das Angebot ist breit gefächert, um allen etwas zu bieten. Auf christlicher Grundlage werden Themen diskutiert, Gemeinschaft gelebt und bei Kaffee und Kuchen auch alltägliche Gegebenheiten und Probleme in den Blick genommen. Ein Hock oder norddeutsch Klönschnack im besten Sinne.

Die Gruppe kennt keine Konfessionsgrenzen, alle Interessierten sind herzlich willkommen. Das Vorbereitungsteam hat für 2024 wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Es geht um starke Frauen und Männer wie Katharina von Bora, Hildegard von Bingen und Gustav Werner. Der Soziale Dienst im Krankenhaus, Produktion der „Schwäbischen Zeitung“, und ABO-Modelle, Geschichte elektrischer und elektronischer Haushaltsgeräte sowie Bedeutung der Paramente im Kirchenjahr sind weitere Themen.

Exkursionen sind auch geplant: Zum Elektrotechnischen Museum nach Leutkirch, zum Ökomobil, das am Wanderparkplatz Hagenbuchen halt macht, und zu den Bibern bei Tannau. Singen und Feiern haben ihre festen Plätze im Jahr beim Sommerfest und der Adventsfeier.

Dies ist eine kleine Auswahl. Informationen finden Sie in den StadTTnachrichten und in der „Schwäbischen Zeitung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ernst Hildebrandt, Telefon 0152/28792001.