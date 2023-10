Gemeinschaft erleben am Bildungszentrum in Kressbronn

Am Bildungszentrum in Kressbronn gibt es schon seit zwanzig Jahren Patenschaften für die neuen Fünftklässler der Realschule, dies wurde seit diesem Schuljahr auf das gesamte Schulzentrum ausgeweitet. Die Erstklässler wurden schon zu Beginn des Schuljahres von ihren Paten aus der sechsten Klasse willkommen geheißen und durch spielerische Aktionen in den Schulalltag eingeführt. Auch die gemeinsame Gestaltung des Klassenzimmers stand auf dem Programm. Die Paten helfen den jüngeren Schülern, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Zum Beispiel sind sie auf dem Pausenhof immer greifbar. Die Jüngeren sollen sich unterstützt fühlen und ein Gefühl der Sicherheit erleben. Es gibt aber auch Projekte und gemeinsame Erlebnisse, die die Beziehung stärken sollen. Wenn neue Schüler dann an die Realschule oder Werkrealschule kommen, übernehmen schließlich die Zehner den Auftrag und geben Neuzugängen eine Heimat. „Wir bauen damit eine große Gemeinschaft auf und übernehmen Verantwortung für einander, erleben Zusammenhalt und Freundschaft über die Klassengrenzen hinweg“, so Teresa Marseglia, eine der verantwortlichen Lehrerinnen.

