Gemeindeessen seit über 18 Jahren

Pfarrer Volker Kühn und die fleißigen ehrenamtlichen Helfer freuen sich jeden Monat neu, dass das Gemeindeessen sehr gut angenommen wird. Das Projekt „Gemeindeessen“, welches nun schon seit über 18 Jahren erfolgreich umgesetzt wird, war anfangs die Idee des ehemaligen Pfarrers Erich Michel. Es sollte einmal im Monat ein Mittagessen im evangelischen Gemeindezentrum in Ailingen angeboten werden. Ein Miteinander und eine gute Kommunikation, ältere Menschen aus ihrer Isolation zu holen und Bedürftigen eine warme, erschwingliche Mahlzeit ermöglichen. So der damalige Wunsch.

Und heute, nach über 18 Jahren dürfen wir als evangelische Kirchengemeinde zum Ausdruck bringen, dass all diese Ziele tatsächlich jeden letzten Samstag im Monat erfüllt werden und sich darüber hinaus im Laufe der Zeitschiene weitere positive Reize entwickeln durften. Junge Leute, Familien, Alleinstehende, ältere Menschen und Bedürftige gesellen sich gleichermaßen gerne beim Gemeindeessen. Neben den beständig wunderbaren Suppen und Eintöpfen, werden wohlschmeckender Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke gereicht. In einer liebevoll eingedeckten Umgebung wird zugehört, gesprochen, gesorgt aber auch gelacht, gute Laune versprüht und Kraft gegeben.

Brigitte Mundt, welche seit dem ersten Gemeindeessen im Januar 2005 ununterbrochen mit dabei ist, freut sich jedenfalls gemeinsam mit dem aktuellen, verantwortlichen Team um Heike Wachutka-Staiger und Christa Hamburger auf das 20-jährige Jubiläum, dann im Januar 2025.

Die Tische stellen und decken sich nicht allein, die Suppe kocht sich nicht von selbst, die leckeren Kuchen verlangen nach geschickten Händen, guten Zutaten und einem Ofen, ein vollständiger Bedienservice geht nicht automatisch und an das Aufräumen muss auch gedacht werden. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich und sehr herzlich, bei allen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und bei allen beteiligten Personen bedanken, welche das samstägliche Mittagessen in den vergangenen 18 Jahren ermöglicht haben. Stellvertretend möchten wir uns bei der Bäckerei Zeller für die bemerkenswerten Sachspenden und beim Franziskuszentrum zur stetigen Bereitschaft ein warmes Essen zu zaubern, bedanken.

Das Gemeindeessen findet jeden letzten Samstag im Monat, in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Friedrichshafen-Ailingen, Kirchweg 8 statt.