Gemeindeausflug mit schönen Begegnungen

Erstmals seit vielen Jahren hat die evangelische Kirchengemeinde Meckenbeuren am Sonntag, 17. September wieder zu einem Gemeindeausflug eingeladen. Rund 25 jüngere und ältere Gemeindeglieder fuhren nach dem Gottesdienst in den Ravensburger Wald und spazierten zum Grillplatz Locherholz, wo ein Mitglied des Orga-Teams das Grillfeuer schon entfacht hatte. Nach einem zünftigen Vesper gab es Kennenlernspiele und einen ausgedehnten Spaziergang zum Wildgehege und zum Lanzenreuter Weiher. Anschließend bot der Spielplatz den Kleineren viele Anregungen, während sich die Größeren an Kaffee und Kuchen labten. „Ein sorfältig und liebevoll vorbereitetes Programm mit netten Leuten bei schönstem Wetter“, lautete die Bilanz mehrerer Teilnehmender, wobei sich der Dank insbesondere an Kirchengemeinderat Tim Schächterle richtete, der die Initiative und die Leitung übernommen hatte.

