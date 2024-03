Gemeindeausfahrt nach Ischgl

Abfahrt in den Morgenstunden, hieß es am Samstag wieder für über 70. Wintersportfreunde. Im Rahmen der Kooperation Skiclub 7 Schwaben und TSV Meckenbeuren war zum wiederholten Mal das Skigebiet Ischgl das Ziel. Die Ski und Snowboards wurden angeschnallt und die bestens präparierten Pisten genossen. An der Patznauer Taja konnte man sich schon auf der Piste auf den Aprés-Ski Abend einstimmen. Nach einem kurzen Stopp am Bus - Skier weg und normale Schuhe an- strömten alle partyfreudigen Wintersportler Richtung Aprés-Ski Bars und feierten gut gelaunt den Abschluss des schönen Skitags. Pünktlich um 20 Uhr traten wir mit guter Stimmung die Heimreise an. „Vielen Dank an alle Teilnehmer und wir freuen uns, wenn ihr 2025 wieder dabei seid“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Unter www.skiclub-meckenbeuren.de ist das gesamte Programm zu finden sowie Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski + Wandern.

